痛斥川普「邪惡又嗜賭」　伊朗革命衛隊：消滅以色列才能和平





▲伊朗革命衛隊成員駐守德黑蘭市區。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗革命衛隊（IRGC）發布最新聲明，不僅痛批美國總統川普「邪惡又嗜賭」，還宣稱若未消滅以色列，該地區無法迎來真正的和平。

伊朗媒體《塔格里布通訊社》（Taghrib News Agency）報導，革命衛隊痛斥川普「邪惡又嗜賭」，而他提議並推動的和平計畫，只不過是「殺戮、屠殺與恐怖」。

▼5月28日遭以色列空襲後的加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

此前，以色列對加薩市（Gaza City）發動空襲，擊殺哈瑪斯指揮官奧代赫（Mojahid Mohammad Odeh）與其妻小4人，並且殺害了在哈瑪斯武裝派系卡薩姆旅（Qassam Brigades）效力近40年的指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。

這次聲明就是為了回應空襲，並且悼念上述2位哈瑪斯官員。革命衛隊宣稱，此舉暴露出以色列政府的「野蠻與邪惡本質」，其將近80年來的種種行徑，再度向國際社會、尤其那些自詡捍衛人權與民族自由的勢力，揭露以下事實，「除非這個殺害兒童的邪惡政權從地表上被抹除，否則西亞地區無法實現和平」。

革命衛隊也在聲明中誓言繼續對抗，直到實現解放巴勒斯坦與耶路撒冷為止。

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