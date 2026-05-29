CNN：伊朗迅速開挖「地下飛彈庫存」　抹殺美以戰果

▲今年4月10日的衛星影像顯示，伊朗人員從大不里士的飛彈基地運走殘骸。（圖／翻攝soaratlas.com）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，伊朗正迅速挖掘埋藏在地下設施的龐大飛彈庫存，而且只靠推土機及砂石車，就抵銷了美國與以色列投入龐大火力才取得的戰略成果。

CNN取得並分析空中巴士（Airbus）拍攝的伊朗西部城市霍梅因（Khomeyn）的最新衛星影像指出，伊朗正重新取得存放在地下設施的大量飛彈庫存 ，迅速清除遭封堵的地下設施入口，重新開放通道，讓原本受困在地下的飛彈發射器重見天日。

戰爭期間，美國與以色列聯合打擊，刻意封堵伊朗地下飛彈設施的出入口，成功癱瘓許多設施，封鎖大量的伊朗發射架，使其喪失大規模飛彈攻擊能力。最新發展令外界對於川普政府所宣稱「幾乎摧毀伊朗武器庫」的說法產生嚴重質疑。

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不過，五角大廈仍堅稱其行動取得成功。

此前，英國《每日電訊報》也根據空中巴士4月10日拍攝的衛星影像指出，在霍梅因及大不里士（Tabriz）的飛彈基地廢墟旁，可見伊朗人員正在清理被炸毀的地下隧道，將瓦礫與殘骸鏟出，裝到卡車上載走，顯示德黑蘭急著在停火期間搶救其飛彈發射器。

衛星影像曝光！ 伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」