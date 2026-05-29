恐怖滲透！　傳伊朗多名高官被逼下台「都是摩薩德策畫」

▲2026年4月伊朗德黑蘭大學校園內，人們在已故前最高領袖哈米尼，以及其他死於美以軍事行動的高級軍官畫像下祈禱。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《以色列今日報》（Israel Hayom）披露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）早在2021年便悄然成立一個秘密部門，專門從事針對伊朗的滲透與顛覆工作，並已成功迫使多名伊朗高階官員下台。

報導指出，該部門是現任摩薩德局長巴爾內亞（David Barnea）就任後成立，藉由在社群媒體洩漏不利資訊等方式，迫使伊朗高階官員離開要職，如今更已成為加速德黑蘭垮台的戰略之一。

該部門前負責人以代號「O.」受訪表示，此類滲透行動遠比暗殺「便宜又簡單得多」，並稱伊朗多名高層官員落馬，背後都有摩薩德的行動推波助瀾。



「O.」還說，推翻伊朗政權已成為摩薩德的核心任務之一，他形容近期行動只是一項長期過程的開端而非收尾，「我們跟伊朗還沒玩完，我們才剛要開始。」

《以色列今日報》也引述一名近期曾與巴爾內亞會面的消息人士說法指出，這位摩薩德局長研判，若美國總統川普拒絕與伊朗達成任何經濟解套協議，並且持續維持目前的封鎖態勢，伊朗可能在2026年底前垮台。

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