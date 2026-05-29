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南韓大學生遭綁架虐殺！　6中國人遭柬埔寨判終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲6名中國籍被告虐殺南韓大學生，遭判處終身監禁。圖為其中3名被告。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓男大生朴敏鎬（Park Minho）在柬埔寨遭中國籍電詐集團虐死案，柬埔寨貢布省初級法院27日做出一審判決，6名中國籍被告共同實施酷刑、殘忍虐待及謀殺罪名成立，全數判處終身監禁。

22歲男大生遭綁架　陳屍車內

柬中時報報導，南韓籍22歲大學生朴敏鎬2025年7月17日抵達柬埔寨後，遭到犯罪團夥綁架並勒索。

同年8月8日凌晨，警方在貢布省卜哥山區攔截可疑車輛，並在車內發現失蹤多日的朴敏鎬遺體，隨後展開大規模調查，陸續逮捕多名涉案中國籍嫌犯。

生前遭受酷刑　遺體多處傷痕

柬埔寨內政部透露，驗屍結果顯示，死者生前曾遭受嚴重酷刑，遺體多處留有瘀傷和明顯傷痕。警方突擊搜查卜哥山上一棟別墅，更發現該處不僅是電信詐騙據點，也是被害人遭非法拘禁和虐待的場所。

根據法院27日發布的公告，此案今年5月6日開庭審理，6名被告與同夥對受害人實施酷刑、殘忍虐待及嚴重詐騙等犯罪行為，最終導致受害人死亡，觸犯柬埔寨《刑法》第205條、第377條、第380條第5款規定。

法院經審理認為，檢方所提交的證據、事實及法律依據充分，6名被告犯罪事實成立，依法判處終身監禁。這6名中國籍被告分別是李興鵬（LI XING PENG）、劉浩興（LIU HAOXING）、朱仁哲（ZHU RENZHE）、尹松萬（YIN SONG WAN）、金天龍（JIN TIAN LONG）及李光浩（LI GUANG HAO），年齡介於30至54歲。

此案42歲中國籍主犯咸某長期居住在泰國，涉嫌遙控指揮柬埔寨電詐與犯罪活動，已於今年初在泰國芭堤雅遭執法部門跨國追捕抓獲。

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