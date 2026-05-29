美軍人員遭「手機定位資料」鎖定！　議員警告：恐成飛彈攻擊目標

▲ 美國五角大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍官員提交的報告顯示，部署於戰區的美軍人員遭敵人以「商業定位資料」鎖定，成為攻擊目標，這表明全球監控經濟正影響現代戰場局勢。

美國中央司令部（CENTCOM）在一封4月14日發出的信函中表示，已收到「多起有關敵方利用商業定位資料，對戰區美軍人員進行追蹤或監視的威脅報告。」這封信由民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）向《路透》披露，中央司令部轄區涵蓋波斯灣地區，而美伊兩軍正在當地就荷莫茲海峽問題對峙。

議員聯名示警：定位資料可引導飛彈無人機攻擊

懷登與跨黨派議員28日聯名致函五角大廈，強調這是官方首度承認美軍在活躍戰區成為攻擊目標，並警告「商業定位資料可用於確認美軍集結地點及行動規律」，敵方可能利用這些資訊發動飛彈、無人機或路邊炸彈攻擊，以及用於反情報目的。懷登也直言，是時候「將廣告科技產業視為國家安全威脅」。

商業定位資料廣泛運用於數位廣告業，通常由應用程式或服務供應商從智慧型手機等裝置蒐集，再轉售給數據仲介商，經由複雜的中間商網絡流通。這類資料濫用問題由來已久，2016年一家美國國防承包商便曾利用商業定位資料，追蹤特種部隊從美國本土基地移動至敘利亞前進陣地的行蹤。

批軍方應對遲緩 議員要求停用廣告識別碼

議員在信中批評，有鑑於軍方對定位資訊交易的了解程度，當局本應更早採取措施保護人員，例如停用軍方配發裝置上的廣告識別碼、在野外自動關閉手機定位功能，以及引導官兵改用注重隱私保護的瀏覽器，而非繼續使用Google Chrome。

聯名議員之一、前陸軍特種部隊軍官、北卡羅來納州共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）指出，Chrome等瀏覽器「一開始就是為了蒐集並分享使用者資料」，留在政府配發裝置上多一天「就是多給敵人一件對付我們士兵的武器」。

Google母公司Alphabet對此回應，Chrome具有「業界領先的資安防護」，並強調該公司長期倡導對數據仲介商訂定更嚴格的規範與保護措施。五角大廈則僅稱將直接回覆議員，未進一步說明立場。