開車滑手機？她困惑舉臂「根本沒右手」　美員警照樣開單

▲凱斯琳解釋自己天生沒有右手掌，警察仍以她開車時「右手滑手機」為由開單。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國36歲佛州女子凱斯琳（Kathleen Thomas）駕車時，被一名員警以「開車時用右手滑手機」為由攔下盤問，儘管她當場亮出自己天生殘缺、只剩下半截而且根本沒有手掌的右臂，卻仍然被開單。密錄器影片曝光之後，迅速引爆網友抨擊。

根本沒右手掌 她仍被攔下開單

CBS報導，被員警質疑開車時右手拿著手機，凱斯琳隨即露出只有半截的手臂，解釋這是一場誤會。未料她仍被繼續追問是否用右手滑手機，甚至要求「對上帝發誓」。

只見凱斯琳一臉困惑地高舉右手臂，卻又被警察要求改舉左手。儘管違規事實根本不可能成立，員警仍執意開出罰單。

Kathleen Thomas was issued a citation in February after a Palm Beach County Sheriff's deputy pulled her over for allegedly using a phone with her right hand. But Thomas doesn't have a right hand. This week, the officer requested that the citation be dismissed.



Here's bodycam… pic.twitter.com/QmY68bqire — CBS News (@CBSNews) May 28, 2026

PO片自證清白 員警撤銷罰單

這起事件今年2月發生在萊克沃斯（Lake Worth），凱斯琳取得密錄器影片後，本週發布到社群媒體上，迅速引發關注。她原本計劃27日出庭抗辯，但開庭2天前，該員警已主動向法院聲請撤銷罰單。

棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長辦公室說明，撤銷原因在於審查州法規後，認定引用法條有不夠明確之處，但強調員警始終恪守專業與公平原則，並且嚴格依法執行佛州法律。

坦言不安 她呼籲加強訓練

凱斯琳受訪時回憶，她原以為這會是一場有趣的誤會，所以一開始還在咯咯笑，未料員警非但沒笑，而且態度強硬，甚至不太友善，「我不會說這讓我很緊張，但確實有一種很不安的感覺，『這是怎麼回事？接下來會怎麼發展？』」

凱斯琳對於員警主動撤銷罰單之舉表達感謝，但坦言處理罰單的過程耗費大量時間與精力，對其生活造成一定影響。不過，她不認為員警出於惡意，而是缺乏相關應對訓練，「肢體差異是正常的，長得和你不一樣的人是正常的」，希望透過這次事件，推動警方加強對肢體障礙者的認知教育。