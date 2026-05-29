蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

▲蘇姿丰執掌AMD長達12年，去年交出亮眼成績單，影響力遠超公司以外。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）登上《財富》雜誌「全球最具影響力女性」第3名。該媒體指出，在其領導下，公司在2025年繳出亮眼成績單，全年營收衝上346億美元，年增高達34％，創下歷史紀錄。

《財富》指出，過去一年，蘇姿丰從一名備受尊敬的科技領袖蛻變成型塑AI公共與政治格局的關鍵人物之一。

除了前述的2025年豐碩成果，在她的領導之下，AMD資料中心業務全年營收達166億美元，比去年同期成長32％，還與OpenAI達成重大供應協議，正式成為這家AI龍頭新創的關鍵晶片供應商之一。這筆協議可望帶來數百億美元收入，也讓輝達（Nvidia）長期壟斷AI晶片市場的地位首度出現鬆動跡象。

與此同時，執掌AMD已經長達12年的蘇姿丰也面臨地緣政治的敏感考驗。美國對中國的出口管制措施衝擊AMD業務，儘管實際影響低於原先預期，卻也凸顯出AMD的成長如今已與華府國安議程緊密綁定。

此外，蘇姿丰的影響力也遠遠超出她所經營的公司之外。蘇姿丰在華府頗具影響力，近期還獲美國總統川普任命，加入「總統科技顧問會議」（PCAST），使得她與AMD都在美國AI主導的政策討論中握有強大話語權。

Congratulations to our Chair and CEO @LisaSu on being recognized among @FortuneMagazine's Most Powerful Women.



Her leadership continues to guide AMD and the semiconductor industry through one of the most transformative periods in computing, while inspiring the next generation of… https://t.co/Ys0qENrUbf — AMD (@AMD) May 27, 2026

除了蘇姿丰，《財富》列出的「全球最具影響力女性」前5名還包括：

第一名：美國花旗集團（Citigroup）董事長兼執行長弗雷澤（Jane Fraser，或譯范潔恩）。

第二名：美國通用汽車（General Motors）董事長兼執行長巴拉（Mary Barra）。

第四名：愛爾蘭科技管理顧問公司埃森哲（Accenture）董事長兼執行長史威特（Julie Sweet）。

第五名：西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）執行主席柏廷（Ana Botín）。