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羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

▲▼俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，引發火災，造成2人受傷。（圖／路透）

▲俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，引發火災。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

羅馬尼亞表示，由於俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，俄軍一架無人機29日墜落在羅馬尼亞境內一棟10層樓住宅大樓屋頂並爆炸，引發火災，造成2人受傷，軍方出動2架F-16戰機應對。至今，俄國無人機已28次侵犯北約成員國羅馬尼亞領空，但這起事故是無人機首度擊中羅馬尼亞人口稠密區並造成人員受傷。

羅馬尼亞大樓起火　緊急疏散

路透、CNN等報導，這起事件發生在羅馬尼亞東南部城市加拉茨（Galati），就在28日至29日這一晚，俄羅斯鎖定靠近羅馬尼亞邊境的烏克蘭平民與基礎設施發動攻擊，俄軍一架無人機擊中羅馬尼亞住宅大樓屋頂後爆炸，導致大樓起火，現場共計70人緊急疏散。

▲▼俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，引發火災，造成2人受傷。（圖／路透）

▲現場共計70人緊急疏散。（圖／路透）

已知無人機攜帶的爆炸物全數引爆，火勢也已撲滅。加拉茨緊急應變機構表示，一名婦女及其孩子受輕傷送醫，另有2人因恐慌發作在現場接受治療。

F-16急升空　授權擊落無人機

針對這起事故，羅馬尼亞國防部表示，已緊急出動2架F-16戰鬥機及1架軍用直升機監控俄軍攻擊動態，並授權飛行員擊落任何無人機。邊境地區布勒伊拉（Braila）、加拉茨及圖爾恰（Tulcea）的居民也同步收到警報，被要求就地尋找掩護。

依據羅馬尼亞法律，在和平時期若生命或財產面臨威脅，當局有權擊落無人機，但目前為止尚未動用此權限。

▲▼俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，引發火災，造成2人受傷。（圖／路透）

▲居民收到警報，被要求就地尋找掩護。（圖／路透）

28次侵犯羅馬尼亞領空

羅馬尼亞同時是北約（NATO）和歐盟（EU）成員國，與烏克蘭共享長達650公里的陸地邊界。羅馬尼亞國防部指出，俄無人機已有28次侵犯羅馬尼亞領空。

此次事件是無人機首度擊中羅馬尼亞人口密集地區並造成人員受傷，預計將進一步加劇北約東翼緊張局勢。今年4月，加拉茨也曾因無人機事件遭受波及，當時一架無人機損毀電線桿及民宅附屬建築，當局臨時疏散附近居民，並把無人機運至偏遠地點進行引爆。

另一起事件中，羅馬尼亞西北部馬拉穆列什縣巴塞什提（Basesti）附近發現一架未攜帶爆裂物的無人機，翼展約3公尺。當局封鎖現場，正調查其來源及出現在此處的原因。

▼此次事件是無人機首度擊中羅馬尼亞人口密集地區並造成人員受傷。（圖／路透）

▲▼俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，引發火災，造成2人受傷。（圖／路透）

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