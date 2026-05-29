曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀





▲ 普丁去年爆出和習近平討論長生不老。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁對長生不老的執著已發展成一項耗資260億美元（約8165億台幣）的國家級科學計畫，他去年9月出席北京93閱兵時，意外被錄下與中國國家主席習近平討論「移植器官實現永生」，這段對話乍看只是閒聊，實際上卻揭開克里姆林宮正全力推動的延壽計畫。

《華爾街日報》報導，普丁2024年公布這項名為「新健康保存技術」（New Health Preservation Technologies）的計畫，承諾在10年內拯救17萬5000條生命。而俄羅斯科學部副部長謝基林斯基（Denis Sekirinsky）今年4月透露，科學家正研發一款針對細胞老化的基因治療藥物，稱其為「對抗老化最有希望的途徑之一」。

3D列印器官、迷你豬培育人體組織

除基因療法以外，該計畫還聚焦2項關鍵技術方向，一是生物列印，透過3D列印技術製造活體組織；二是異種移植，在基因與人類相近的迷你豬體內培育可供移植的人體器官。與政府機構合作的科學家宣稱，已成功列印人體軟骨與小鼠甲狀腺，目標在2030年實現人體器官移植。

主導這項計畫的2名普丁親信之一是普丁長女、內分泌學家沃隆佐娃（Maria Vorontsova），負責監督國家基因研究計畫；其二則是蘇聯時期原子能研究中心「庫爾恰托夫研究所」所長、物理學家科瓦利丘克（Mikhail Kovalchuk），他被視為整個計畫的思想設計師，主張科學終很快就能讓人類得以持續修復並更換身體部位，「談論永生雖然困難，但人類的修復能力無疑將不斷增強。」

▲ 普丁2015年參加冰上曲棍球友誼賽。（圖／達志影像／美聯社）

無同儕論文 學者批：只說普丁想聽的話

不過此計畫實際成果備受質疑，與貝佐斯、奧特曼等矽谷富豪資助的類似研究相比，普丁推動的研究幾乎不曾在主要國際期刊發表過同儕審查論文。

俄烏開戰後出走海外的俄羅斯生物列印先驅奧斯特羅夫斯基（Alexander Ostrovskiy）直言，「沒有發表論文就代表沒有真正的成果，那些說法頂多只能算是期望，甚至是幻想」，且西方制裁已切斷俄羅斯與國際科研界的連結，「他們很可能只是在告訴普丁他想聽的話，以換取研究經費。」

報導提到，普丁過去也曾大力提倡冷凍療法，2018年曾親自向奧地利總理庫爾茨推薦將身體暴露於攝氏零下110度的超低溫環境。且他多年來透過打獵、打冰球、騎重機等活動，精心維持陽剛與體能強健的形象，背後卻是對身體衰老的焦慮。疫情期間他對訪客祭出消毒通道與長達數周的隔離要求，著名的「超長會議桌」也是他恐懼病菌的具體象徵。

俄羅斯男性平均壽命僅約68歲，遠低於美國的76歲及西歐多數國家的80歲以上，死亡率在已開發國家中仍名列前茅。《華爾街日報》文末直言，死亡不如選舉，就連克里姆林宮也難以掌控。