　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 普丁去年爆出和習近平討論長生不老。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁對長生不老的執著已發展成一項耗資260億美元（約8165億台幣）的國家級科學計畫，他去年9月出席北京93閱兵時，意外被錄下與中國國家主席習近平討論「移植器官實現永生」，這段對話乍看只是閒聊，實際上卻揭開克里姆林宮正全力推動的延壽計畫。

《華爾街日報》報導，普丁2024年公布這項名為「新健康保存技術」（New Health Preservation Technologies）的計畫，承諾在10年內拯救17萬5000條生命。而俄羅斯科學部副部長謝基林斯基（Denis Sekirinsky）今年4月透露，科學家正研發一款針對細胞老化的基因治療藥物，稱其為「對抗老化最有希望的途徑之一」。

3D列印器官、迷你豬培育人體組織

除基因療法以外，該計畫還聚焦2項關鍵技術方向，一是生物列印，透過3D列印技術製造活體組織；二是異種移植，在基因與人類相近的迷你豬體內培育可供移植的人體器官。與政府機構合作的科學家宣稱，已成功列印人體軟骨與小鼠甲狀腺，目標在2030年實現人體器官移植。

主導這項計畫的2名普丁親信之一是普丁長女、內分泌學家沃隆佐娃（Maria Vorontsova），負責監督國家基因研究計畫；其二則是蘇聯時期原子能研究中心「庫爾恰托夫研究所」所長、物理學家科瓦利丘克（Mikhail Kovalchuk），他被視為整個計畫的思想設計師，主張科學終很快就能讓人類得以持續修復並更換身體部位，「談論永生雖然困難，但人類的修復能力無疑將不斷增強。」

▲俄羅斯總統普丁不僅在政壇上呼風喚雨，也是個運動健將，日前在冰上曲棍球友誼賽中，一舉為球隊拿下8分，最後以18比6擊敗對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁2015年參加冰上曲棍球友誼賽。（圖／達志影像／美聯社）

無同儕論文　學者批：只說普丁想聽的話

不過此計畫實際成果備受質疑，與貝佐斯、奧特曼等矽谷富豪資助的類似研究相比，普丁推動的研究幾乎不曾在主要國際期刊發表過同儕審查論文。

俄烏開戰後出走海外的俄羅斯生物列印先驅奧斯特羅夫斯基（Alexander Ostrovskiy）直言，「沒有發表論文就代表沒有真正的成果，那些說法頂多只能算是期望，甚至是幻想」，且西方制裁已切斷俄羅斯與國際科研界的連結，「他們很可能只是在告訴普丁他想聽的話，以換取研究經費。」

報導提到，普丁過去也曾大力提倡冷凍療法，2018年曾親自向奧地利總理庫爾茨推薦將身體暴露於攝氏零下110度的超低溫環境。且他多年來透過打獵、打冰球、騎重機等活動，精心維持陽剛與體能強健的形象，背後卻是對身體衰老的焦慮。疫情期間他對訪客祭出消毒通道與長達數周的隔離要求，著名的「超長會議桌」也是他恐懼病菌的具體象徵。

俄羅斯男性平均壽命僅約68歲，遠低於美國的76歲及西歐多數國家的80歲以上，死亡率在已開發國家中仍名列前茅。《華爾街日報》文末直言，死亡不如選舉，就連克里姆林宮也難以掌控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳兒子「中文超流利」震驚一票人　過去在台背景曝光
雨彈狂炸還沒完！下一波大雨時間曝　颱風2天最靠近台灣
快訊／熱飆40.2度　8縣市高溫警戒
快訊／台股大漲　收盤史上新高
恐怖瞬間曝！台南阿嬤過馬路　遭吊車輾過慘死
梅雨季估6/5報到　颱風數量倍增、發展更強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

毒駕害命金夭壽　4個月近5千件　累犯高清無碼照公開了　這兩咖被做成海報發送

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

主動式ETF威力再爆發！00403A狂吸八百億，最紅6檔標的怎麼挑？／不管啦！給我錢EP190完整版

美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

三重大火

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

有夠噁心！超商門口便溺被制止錄影　屎尿男竟「糞攻」女店員

范瑋琪《浪姐7》哭了！四公無人邀入隊…低頭哽咽：知道會這樣

多位縣市長財產申報　謝國樑事業投資8886萬「年增3千萬」

黃仁勳兒子「中文超流利」震驚一票人　過去在台背景曝光

21歲男拒檢狂逃「高速衝撞鐵捲門」畫面曝　身上抄出愷他命

雨彈狂炸還沒完！ 下一波大雨時間曝　颱風這兩天最靠近台灣

快訊／台南熱飆40.2度！　8縣市高溫警戒

金鶯迷太神！2局內連接全壘打、場地二壘安打球　暖心轉送小女孩

快訊／台股大漲1096.5點改寫收盤新高　台積電漲60元至2355

奪命瞬間！台南阿嬤跨雙黃線過馬路…遭機械吊車「撞飛輾過」慘死

【兆元男簽千元鈔】黃仁勳笑問：給我的小費？

國際熱門新聞

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

伊朗稱擊落美軍機　美中央司令部發文否認

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭關鍵

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

快訊／美伊「停火延長60天」傳已達共識

CIA高官偷藏303根金條　價值破12億

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

科技股領漲美股收紅　標普500、那指再創新高

鴿子內建GPS「關鍵竟在肝臟」

美元新鈔將印川普肖像　美財長：已做好準備

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」

快訊／伊朗打擊美國空軍基地

快訊／伊朗官員：美國一架無人機被摧毀

歐盟擬祭緊急權力　必要時可強制晶片廠改單

更多熱門

相關新聞

中藥結合3D列印！中醫大附醫新型骨支架登國際期刊

中藥結合3D列印！中醫大附醫新型骨支架登國際期刊

中國醫藥大學附設醫院近期成功開發「3D列印白蘚皮－矽酸鈣複合支架」，結合中藥抗發炎、3D列印與奈米外泌體調控技術，有望為骨缺損與骨重建治療帶來新突破。研究成果也已刊登於國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》。

多重罕病童「一年內母捐肝、父捐腎」救命

多重罕病童「一年內母捐肝、父捐腎」救命

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

日女童腦死！父母點頭「捐5器官」救4孩

日女童腦死！父母點頭「捐5器官」救4孩

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

關鍵字：

延壽計畫基因療法3D列印普丁永生器官移植

讀者迴響

熱門新聞

7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車輪下慘死

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

黃仁勳被25元台灣傳統冰棒征服　急問哪買的

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

Jennie驚爆曾交往「陸娛頂流」資深經紀人：整個圈都震驚

營養師提醒4種人要少吃火龍果

知名律師酒醉倒路邊鬼叫　搜出安非他命

出生3個月父癌逝　7歲坎坷童摔入垃圾車底亡

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

快訊／「持有電子煙」擬罰1萬！衛福部修法送政院

獨／喪屍開車上路8分鐘奪1命！獨子被撞死悲留幼兒

北基宜大雷雨「山區暴雨」　今晨10地區國家級警報

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面