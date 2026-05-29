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快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

▲▼日航飛鹿兒島波音客機輪胎異常　緊急折返羽田機場迫降。（圖／翻攝自Flightradar24）

▲日航飛鹿兒島客機緊急折返羽田機場。（圖／翻攝自Flightradar24）

記者張方瑀／綜合報導

日本航空（JAL）一架從羽田機場飛往鹿兒島的波音客機，今（29日）上午起飛後驚傳輪胎異常，緊急向塔台請求迫降。據悉，機上載有226名乘客與機組員，飛機在低空飛越羽田機場由地面人員確認「主起落架」受損後，已將迫降地點更改為成田機場，目前未傳出人員傷亡，不過羽田機場部分跑道已緊急封閉，導致航班出現嚴重延誤。

機身中央主起落架破損　低空飛越確認傷痕

綜合日媒報導，日本國土交通省東京機場辦事處表示，29日上午11時許，日本航空JAL645號班機（機型為波音767-300ER）從羽田機場起飛，原定前往鹿兒島機場。但在飛行過程中，機組人員發現輪胎可能發生異常，隨即宣告緊急狀態，並要求折返羽田機場進行緊急降落。

為了確認機體實際受損程度，該架班機在上午11時22分左右，以低空姿態飛越羽田機場上方，交由地面人員目視檢查，結果確認機體中央的「主起落架」確實有異常，甚至有爆胎的情況。

▲▼日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉。（圖／翻攝自FlightAware）

▲相關單位將緊急降落地點從羽田機場更改為成田機場。（圖／翻攝自FlightAware）

迫降點改至成田機場　羽田D跑道緊急封閉

在確認主起落架受損後，考量到降落安全與跑道調度，相關單位隨後將緊急降落地點從羽田機場更改為成田機場。據了解，機上共搭載226人，包含乘客與機組員，目前並未傳出有任何人因此受傷，日本警視廳等相關單位正持續了解詳細情況。

受到這起突發事件影響，羽田機場的D跑道已於上午11時緊急封閉。目前起飛班機僅能仰賴C跑道，降落則使用A跑道與C跑道，導致羽田機場起降航班大亂，出現延誤情形。當局也預估，接下來成田機場的起降航班恐將一併受到波及。

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