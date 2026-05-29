藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）28日進行「新格倫號」（New Glenn）火箭點火測試，在發射台進行測試期間發生巨大爆炸，瞬間把夜空染成橘紅色，強烈震波更讓附近民宅搖晃不已。事發當下的畫面已經曝光，貝佐斯表示，已著手進行調查。

▲藍源新格倫號火箭點火測試期間爆炸。（圖／翻攝自X@NASASpaceflight）

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

爆炸畫面瘋傳

美聯社、衛報、路透等報導，新格倫號火箭在美東28日晚間9時左右在佛州甘迺迪太空中心發射台進行點火測試，但過程中出現異常狀況，現場炸出巨大橘紅火球，火光衝天。

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

位於附近的卡納維爾角和可可比奇居民都明顯感受到震動，由於第36號發射台從海灘即可直接目視，橘色火球畫面隨即在網路上迅速瘋傳，居民也紛紛湧上社群媒體詢問究竟發生什麼事。

藍源後來透過簡短聲明證實，旗下新格倫號火箭點火測試期間出現異常，隨著掌握更多資訊，將會持續提供最新消息。卡納維爾角太空部隊基地官員表示，這次事故並未造成人員傷亡。

貝佐斯親上火線

針對這起事件，貝佐斯親自透過社群平台X平台發文表示，「現在要判斷事故根本原因還太早，但我們已經開始著手調查……我們會重建一切需要重建的部分，盡快恢復發射」。

事發逾一小時後，緊急救援人員仍在現場持續待命，但官員強調，目前沒有任何有毒氣體或其他潛在危害的威脅。

新格倫號高約98公尺，是在2025年首度亮相，以第一位繞行地球軌道飛行的美國人葛倫（John Glenn）命名，比過去執行載客任務的新謝波德火箭（New Shepard）還要更大。