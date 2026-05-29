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黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳23日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

輝達（Nvidia）27日在未來台灣總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，執行長黃仁勳（Jensen Huang）親自出席並宣布每年將在台灣投資1500億美元。事實上，這已經是黃仁勳2023年以來第11度訪台，外界紛紛關注他為何持續重返這個「AI革命震央」。

如搖滾巨星　黃仁勳頻繁訪台原因曝光

關注兩岸及東亞局勢的媒體《Domino Theory》指出，其實很容易理解為何黃仁勳如此頻繁訪台。

輝達身為全球市值最高企業，仰賴全球最大半導體製造商台積電（TSMC）打造先進GPU。輝達供應鏈還包括大約150家台灣公司，例如鴻海、廣達、緯創等。

黃仁勳出生於台南，9歲移民美國，每次訪台都會投入「公眾外交」，大方給予讚美、說台語互動、走訪在地小吃，被《路透社》形容在台灣享有搖滾巨星般的地位，一舉一動都被密切關注。

▼黃仁勳作為美國企業代表之一，隨川普訪問北京。（圖／路透）

▲▼ 川習會的美方企業代表。馬斯克,黃仁勳,庫克。（圖／路透）

《Domino Theory》還指出，黃仁勳與美國總統川普交流密切，本月稍早還隨川普訪問北京，這似乎讓他很自然地被視為捍衛台灣主權的代言人。但是，黃仁勳鮮少公開談論此話題，雖然曾在採訪中稱呼台灣為「國家」，但不久後就澄清這並非地緣政治評論。

儘管如此，黃仁勳或許仍是與川普關係最密切、對台灣能否繼續正常運作影響力最大的人物。

黃仁勳讚台灣AI革命震央　喊每年投資1500億美元

輝達去年底成為全球第一家市值突破5兆美元的企業，黃仁勳更預告未來3至5年市值將繼續攀升。

▼黃仁勳在輝達台灣總部預定地召開台灣員工大會，並發表重要談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼輝達執行長黃仁勳今日在T17、18海外企業總部預定地上召開台灣員工大會，並發表重要談話。台北市長蔣萬安受邀參加，會上並致贈兩樣禮物給黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

他27日在輝達台灣總部員工大會上宣布，計劃每年在台灣投資1500億美元，「台灣正在蓬勃發展，台灣是AI革命震央」，但未透露這項大規模投資計畫的持續年限。

黃仁勳認為，美國要擺脫對海外晶片製造的依賴必須花費20年。雖然台積電同意投入逾1500億美元在亞利桑那州打造晶片製造生態系，但截至目前仍有超過90%先進晶片在台灣製造並封裝。

今年稍早，黃仁勳還表示台積電將必須「非常努力」才能滿足輝達需求，其產能可能需要在未來10年翻倍。但台積電目前已相當緊繃，不只要滿足輝達AI晶片的需求，還有其他科技巨頭的訂單。

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