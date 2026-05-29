伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」





▲荷莫茲海峽仍是談判最大癥結。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）28日接受《福斯新聞》專訪透露，伊朗已將「荷莫茲海峽全面重新開放」提上談判桌，其他讓步措施未來也將陸續公布，但也強調在達成最終協議前一切都不算數，且總統川普保留隨時採取一切必要行動捍衛美國國家安全的選項。

《紐約時報》報導，據多名知情外交官及美伊官員透露，目前正針對一份新的草案備忘錄進行磋商，已相當接近獲得雙方認可，但川普尚未點頭。這份初步框架協議一旦敲定，將為後續更實質也更艱難的談判奠定基礎，議題涵蓋伊朗核計畫前景、美國解除對伊朗制裁及正式終戰等。

60天停戰框架與荷莫茲海峽爭議

針對停火安排，草案預計規範美伊雙方互不侵犯條款，初步設定60天停戰期，可視情況延長，以利雙方展開後續協商。協議也可能納入其他戰線，包括要求黎巴嫩境內衝突同步停火。但由於談判透過巴基斯坦與卡達居中傳話，雙方是否就同一版本的備忘錄進行協商，至今仍不清楚。

荷莫茲海峽依然是談判最大癥結，據美方對草案的理解，海峽將立即重新開放，美國海軍對伊朗港口的封鎖則視伊朗開放的船運量逐步解除，以促使伊朗加速完成海峽掃雷作業。伊朗方面則主張，美方封鎖應在30天內解除，並堅持伊朗與阿曼有權決定未來是否向過往船隻徵收某種形式的服務費，但川普27日重申明確在這條國際水道收取任何費用。

▲ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

3000億戰後重建基金入草案

協議草案還新增一項條款，即成立戰後投資基金。據一名伊朗官員及一名外交人士透露，其規模可能達3000億美元，定位為伊朗戰後重建計畫的資金來源，一旦簽署最終協議即啟動。此構想據信源自川普中東特使魏科夫與女婿庫許納，兩人均為房地產投資人。伊朗也提議開放美國企業進入伊朗進行投資與合資交易，包括大型能源公司。

核計畫等下個階段 制裁分階段解除

核議題方面，草案同意將伊朗核計畫留待第二階段談判處理。伊朗目前擁有約440公斤可快速濃縮至武器等級的高濃縮鈾，以及另外近10噸低濃縮核原料。川普本周曾發文表示，可接受伊朗在國際監察人員監督下進行稀釋或移送第三國，但不希望讓俄羅斯或中國接收這批核材料。草案中伊朗也將暫停核計畫，換取美方承諾在談判期間不新增制裁；若最終協議達成，現行制裁將逐步解除。

此外，3名官員稱該協議最終將允許解凍伊朗部分被凍結的資金。伊朗堅持要求美方解凍240億美元海外資產，但考量到川普長期批評歐巴馬政府當年支付17億美元以換取伊朗釋放4名被拘留的美國公民，若他解凍更多資金恐怕遭反對派及對伊朗鷹派雙重砲火。因此川普團隊傾向透過卡達等第三國安排資金釋出，以迴避直接付款爭議。

