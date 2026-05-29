　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽仍是談判最大癥結。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）28日接受《福斯新聞》專訪透露，伊朗已將「荷莫茲海峽全面重新開放」提上談判桌，其他讓步措施未來也將陸續公布，但也強調在達成最終協議前一切都不算數，且總統川普保留隨時採取一切必要行動捍衛美國國家安全的選項。

《紐約時報》報導，據多名知情外交官及美伊官員透露，目前正針對一份新的草案備忘錄進行磋商，已相當接近獲得雙方認可，但川普尚未點頭。這份初步框架協議一旦敲定，將為後續更實質也更艱難的談判奠定基礎，議題涵蓋伊朗核計畫前景、美國解除對伊朗制裁及正式終戰等。

60天停戰框架與荷莫茲海峽爭議

針對停火安排，草案預計規範美伊雙方互不侵犯條款，初步設定60天停戰期，可視情況延長，以利雙方展開後續協商。協議也可能納入其他戰線，包括要求黎巴嫩境內衝突同步停火。但由於談判透過巴基斯坦與卡達居中傳話，雙方是否就同一版本的備忘錄進行協商，至今仍不清楚。

荷莫茲海峽依然是談判最大癥結，據美方對草案的理解，海峽將立即重新開放，美國海軍對伊朗港口的封鎖則視伊朗開放的船運量逐步解除，以促使伊朗加速完成海峽掃雷作業。伊朗方面則主張，美方封鎖應在30天內解除，並堅持伊朗與阿曼有權決定未來是否向過往船隻徵收某種形式的服務費，但川普27日重申明確在這條國際水道收取任何費用。

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

3000億戰後重建基金入草案

協議草案還新增一項條款，即成立戰後投資基金。據一名伊朗官員及一名外交人士透露，其規模可能達3000億美元，定位為伊朗戰後重建計畫的資金來源，一旦簽署最終協議即啟動。此構想據信源自川普中東特使魏科夫與女婿庫許納，兩人均為房地產投資人。伊朗也提議開放美國企業進入伊朗進行投資與合資交易，包括大型能源公司。

核計畫等下個階段　制裁分階段解除

核議題方面，草案同意將伊朗核計畫留待第二階段談判處理。伊朗目前擁有約440公斤可快速濃縮至武器等級的高濃縮鈾，以及另外近10噸低濃縮核原料。川普本周曾發文表示，可接受伊朗在國際監察人員監督下進行稀釋或移送第三國，但不希望讓俄羅斯或中國接收這批核材料。草案中伊朗也將暫停核計畫，換取美方承諾在談判期間不新增制裁；若最終協議達成，現行制裁將逐步解除。

此外，3名官員稱該協議最終將允許解凍伊朗部分被凍結的資金。伊朗堅持要求美方解凍240億美元海外資產，但考量到川普長期批評歐巴馬政府當年支付17億美元以換取伊朗釋放4名被拘留的美國公民，若他解凍更多資金恐怕遭反對派及對伊朗鷹派雙重砲火。因此川普團隊傾向透過卡達等第三國安排資金釋出，以迴避直接付款爭議。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳兒子「中文超流利」震驚一票人　過去在台背景曝光
雨彈狂炸還沒完！下一波大雨時間曝　颱風2天最靠近台灣
快訊／熱飆40.2度　8縣市高溫警戒
快訊／台股大漲　收盤史上新高
恐怖瞬間曝！台南阿嬤過馬路　遭吊車輾過慘死
梅雨季估6/5報到　颱風數量倍增、發展更強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

毒駕害命金夭壽　4個月近5千件　累犯高清無碼照公開了　這兩咖被做成海報發送

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

主動式ETF威力再爆發！00403A狂吸八百億，最紅6檔標的怎麼挑？／不管啦！給我錢EP190完整版

美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

三重大火

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

有夠噁心！超商門口便溺被制止錄影　屎尿男竟「糞攻」女店員

范瑋琪《浪姐7》哭了！四公無人邀入隊…低頭哽咽：知道會這樣

多位縣市長財產申報　謝國樑事業投資8886萬「年增3千萬」

黃仁勳兒子「中文超流利」震驚一票人　過去在台背景曝光

21歲男拒檢狂逃「高速衝撞鐵捲門」畫面曝　身上抄出愷他命

雨彈狂炸還沒完！ 下一波大雨時間曝　颱風這兩天最靠近台灣

快訊／台南熱飆40.2度！　8縣市高溫警戒

金鶯迷太神！2局內連接全壘打、場地二壘安打球　暖心轉送小女孩

快訊／台股大漲1096.5點改寫收盤新高　台積電漲60元至2355

奪命瞬間！台南阿嬤跨雙黃線過馬路…遭機械吊車「撞飛輾過」慘死

【叫得比真雞還賣力！】新人帶路雞驚見「真人外掛」？穿布偶裝瘋狂咕咕咕笑死

國際熱門新聞

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

伊朗稱擊落美軍機　美中央司令部發文否認

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭關鍵

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

快訊／美伊「停火延長60天」傳已達共識

CIA高官偷藏303根金條　價值破12億

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

科技股領漲美股收紅　標普500、那指再創新高

鴿子內建GPS「關鍵竟在肝臟」

美元新鈔將印川普肖像　美財長：已做好準備

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」

快訊／伊朗打擊美國空軍基地

快訊／伊朗官員：美國一架無人機被摧毀

歐盟擬祭緊急權力　必要時可強制晶片廠改單

更多熱門

相關新聞

川普遲不簽停火？　美官員曝2關鍵

川普遲不簽停火？　美官員曝2關鍵

美國副總統范斯28日表示，美國與伊朗「非常接近」達成一份瞭解備忘錄（MOU），內容包含延長停火協議60天、重新開放荷莫茲海峽，並針對限制德黑蘭核武計畫展開談判。儘管美伊談判代表已達成共識，但美國總統川普卻尚未給出最終批准，有美國官員也透露了他決定「再等幾天」的兩大關鍵原因。

美伊協議接近了　范斯：敏感1問題在拉鋸

美伊協議接近了　范斯：敏感1問題在拉鋸

納坦雅胡下令奪加薩70%領土

納坦雅胡下令奪加薩70%領土

川普嗆不聽話就開炸　伊朗聲援阿曼

川普嗆不聽話就開炸　伊朗聲援阿曼

伊朗開火警告！　逼4船返航

伊朗開火警告！　逼4船返航

關鍵字：

荷莫茲海峽美伊談判核計畫停火協議重建基金

讀者迴響

熱門新聞

7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車輪下慘死

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

黃仁勳被25元台灣傳統冰棒征服　急問哪買的

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

Jennie驚爆曾交往「陸娛頂流」資深經紀人：整個圈都震驚

營養師提醒4種人要少吃火龍果

知名律師酒醉倒路邊鬼叫　搜出安非他命

出生3個月父癌逝　7歲坎坷童摔入垃圾車底亡

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

快訊／「持有電子煙」擬罰1萬！衛福部修法送政院

獨／喪屍開車上路8分鐘奪1命！獨子被撞死悲留幼兒

北基宜大雷雨「山區暴雨」　今晨10地區國家級警報

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面