美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

▲圖為荷莫茲海峽的油輪。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國財政部28日對伊朗軍事石油貿易實施新一輪制裁，涵蓋8艘油輪以及逾15個相關實體，重申絕不允許伊朗藉石油收入重建軍事實力。

路透引述美國財政部指出，這波制裁的8艘船隻均涉及將伊朗原油及石油產品運往全球市場，包括懸掛馬紹爾群島國旗的弗洛拉號油輪（Flora）、懸掛葛摩聯盟國旗的漢恩卡約號油輪（Hauncayo）和懸掛巴拿馬國旗的伊爾蓋普號油輪（Ill Gap）。

除船隻外，美國也一併制裁逾15個相關實體，包括香港的Worth Seen Energy Limited、Mehdiyev Trading Co，以及杜拜的Symphony Shipping and Maritime Management Inc。

財政部說明，部分遭制裁實體利用伊朗武裝部隊石油銷售基礎設施，從伊朗境外取得石油產品。以香港的Worth Seen為例，該公司代表先前已遭美方制裁的伊朗武裝部隊總參謀部旗下石油銷售機構Sepehr Energy Jahan，為國家伊朗石油公司採購精煉石油產品。

財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，「我們絕不允許伊朗政府藉增加石油收入，來重建其武裝部隊與軍事實力。」

據信美伊已經接近達成協議，但總統川普目前尚未正式批准。這場由美國與以色列於今年2月28日共同發動的戰爭，已讓全球市場大受衝擊，伊朗與阿曼之間的荷莫茲海峽遭封鎖，全球約20%的石油和天然氣原本經這條要道運輸。