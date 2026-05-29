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鴿子不迷路秘密找到了　研究揭內建GPS「關鍵在肝臟」

▲▼鴿子。（圖／VCG）

▲鴿子的導航能力始終是科學界的謎團。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

德國一項最新研究發現，鴿子敏銳感應地球磁場，進而辨別方向而不迷路的關鍵，竟然藏在牠們的「肝臟」裡。這項研究已於28日發表在國際頂尖學術期刊《科學》

《美聯社》報導，鴿子能夠在一天內飛行數百公里，甚至因此被用於傳遞訊息，但人類僅知牠們利用地球磁場作為「指南針」，卻始終不清楚其中運作機制。為了釐清鴿子如何避免迷路，馬克思普朗克動物行為研究所鳥類學家維凱爾斯基（Martin Wikelski）與波昂大學研究團隊，決定揭開其導航之謎。

鴿子內建磁感GPS　關鍵竟在肝臟裡

研究團隊發現，關鍵在於鴿子肝臟裡一種負責分解紅血球並儲存鐵質的特化免疫細胞。波昂大學的庫爾茨（Christian Kurts）指出，他們暫時移除這些免疫細胞後，受試鴿子「根本找不到回家的路」，顯示該細胞在導航中扮演的關鍵角色。

研究共同作者、波昂大學的莉索夫斯基（Clivia Lisowski）表示，這些免疫細胞緊鄰肝臟神經纖維分佈，推測正是透過這條神經路徑，將磁場訊號傳遞至大腦並協助鴿子導航。

值得注意的是，鴿子的磁感導航能力只有在陰天時才會失靈，原因在於牠們同時也以太陽作為方向依據。

多方式辨別方位　詳細機制仍待釐清

研究人員推測，鴿子身上這套「磁感GPS」機制，或許同樣存在於其他鳥類，乃至於老鼠等動物體內。但第三方專家提醒，仍需更多研究驗證並釐清這些訊號如何傳遞至大腦。

獸醫病理學家史皮羅（Simon Spiro）與生物學家德雷克斯史密斯（Hal Drakesmith）在隨刊發表的評論中寫道，鴿子也可能根據不同任務，不論是長途遷徙還是找到精準目的地，使用不同技術感應磁場，「確實，擁有一種以上的回家方法，或許才是明智策略。」

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