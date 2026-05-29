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精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲阿根廷一名男患者遭陌生女子拔管而喪命。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）發生憾事，一名65歲男子因肺炎住院並插管治療，卻遭同院精神科女病患闖入病房、徒手拔除呼吸器氧氣管，隨後心臟驟停不治。目前當局已介入調查，醫院也啟動內部調查及懲處程序。

肺炎治療好轉　竟遭陌生女拔管亡

infobae等外媒報導，這起事件發生在杜蘭醫院（Hospital Durand）。受害者塞克拉（Juan Ignacio Sequeira）因罹患糖尿病且併發嚴重雙側肺炎（Neumonía bilateral），18日起接受插管並進入藥物誘導昏迷狀態。

到了22日11時許，塞克拉的病情漸趨穩定，未料家屬探視結束不久後，病房內醫療儀器警報大作。醫護人員衝進病房時，赫見一名陌生女子赤腳站在病床邊，緊握氧氣管且不發一語。儘管他們隨即實施心肺復甦術（CPR），卻仍無法挽回病患生命。

塞克拉兒子表示，「加護病房主任把我們叫進一個房間，告訴我們父親心臟病發，而醫護人員進房時，發現一名女子站在床邊，手裡握著那條應該插入氣管的氧氣管，她把它拔掉了。」

精神科女患者犯案　連續疏漏釀悲劇

闖入女子在現場被警方逮捕，目前已移至另一間病房，由警方全程監護。院方起初向家屬宣稱她是誤闖醫院的街友，但工會與後續調查證實，她實際上是同醫院精神科門診收治的精神疾病患者。

工會代表、護理師歐提茲（Héctor Ortiz）指出，女病患從精神科所在大樓步行150至200公尺，一路闖入塞克拉的病房，竟未遭到任何阻攔。另一名工會代表阿雷切亞（Rodolfo Arrechea）指出，該院病床與護理人力嚴重不足，加上一連串疏漏同時發生，才釀成這場悲劇。

布宜諾斯艾利斯市衛生局聲明表示，「已確認一名拔管患者死亡，相關情況仍在調查中」，並指出「同病房、同時段內，確實有非醫療人員在場，但目前無法確認與死亡事件的直接關聯」。

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