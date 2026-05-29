日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

▲日本總人口數降至1億2304萬9524人，與2020年相比減幅高達2.5%。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本總務省29日公布2025年最新人口普查初步統計結果，日本總人口數降至1億2304萬9524人，與2020年相比一口氣減少了309萬6575人，減幅高達2.5%，無論是減少人數還是衰退率，雙雙創下歷史新高。令人震驚的是，人口減少的浪潮已經蔓延至大都會區，連東京近郊也出現全面下滑的趨勢。

首都圈神話破滅 埼玉、千葉首見衰退

根據《每日新聞》報導，最新數據顯示，全日本僅剩「東京都」與「沖繩縣」的人口呈現正成長，其餘45個道府縣全面衰退。過去因外縣市人口移入而持續成長的首都圈（神奈川、埼玉、千葉）以及愛知、福岡兩縣，這次也抵擋不住趨勢，紛紛轉為負成長。

其中，埼玉、千葉與愛知縣更是自統計開始以來首度出現人口減少；神奈川縣則是創下二戰結束（1945年）以來首次下滑的紀錄。此外，上一次調查幾乎持平的大阪府，這次也衰退了0.8%，總人口數相隔30年首度跌破880萬人大關。

少子化衝擊加劇 秋田縣減幅8.1%最慘重

這項每5年舉行一次的調查顯示，這是日本總人口繼2015年、2020年後，第3度出現下滑，且減幅從上一次的94萬人（0.7%）大幅擴張。總務省分析，最大的主因在於「少子化」導致自然減少的速度不斷加快；加上上一次調查正值新冠肺炎疫情期間，許多海外日僑短暫回國，也連帶影響了數據表現。

若從各地區來看，人口減少率最高的是秋田縣的8.1%，東北地區及中國、四國地區也有多個縣市減幅超過5%，緊追在後的分別是青森縣（7.9%），以及岩手、山形、高知3縣（皆為7.0%）。

在減少總人數方面，北海道一口氣少了超過23.9萬人居冠，其次為靜岡縣的16.4萬人與兵庫縣的14.1萬人。

1558市町村人口縮水 單身族大增創歷史新高

放眼全國1719個市町村（東京23區合併為1市計算），高達9成以上、共1558個市町村人口都出現縮水，其中減幅達10%以上的更佔了整體的27.7%，比起上一次調查幾乎翻倍。

不過，受到單身家戶增加的影響，日本總戶數反倒逆勢成長了2.3%，來到5712萬4507戶，創下歷史新高；但每戶平均人數則降至2.15人，寫下歷史新低紀錄。

跌出全球前11名 遭衣索比亞超車

在全球排名方面，日本總人口在上一次調查時位居世界第11名，但這次總數已被衣索比亞的約1億3500萬人超越，名次下降至第12名。目前日本人口約佔全球總人口（82億人）的1.5%。

本次2025年人口普查的填答率為80.7%，最終的確定數據預計將於9月正式對外公布。