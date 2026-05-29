　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲智庫提出警告，如果美國與中國為了台灣爆發戰爭，局勢極有可能升級為核武衝突。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國一家頂尖智庫提出警告，如果美國與中國為了台灣爆發戰爭，局勢極有可能升級為核武衝突。研究指出，華府與北京之間若發生衝突，雙方付出的代價將會「大到讓核戰爆發的機率非常高」。

國際戰略研究所（IISS）在最新發布的報告中指出，「這兩支全球最強大的軍隊如果發生直接衝突，將使世界面臨自古巴飛彈危機以來，最接近核武大戰的時刻。」

缺乏「護欄」機制　核戰風險揮之不去

根據英國《每日電訊報》報導，IISS表示，全球最大的兩個經濟體一旦發生核武升級，對世界其他地區將造成毀滅性的打擊。屆時華府與北京預料都將對彼此發動大規模軍事行動，鎖定整個區域的指揮與通訊樞紐。

報告直言，「目前幾乎沒有公開證據顯示，雙方軍隊懂得建立必要的『護欄』來預防，或是制定交戰規則來限制雙方攻擊彼此關鍵的指揮、管制、通訊、電腦、情報、監視和偵察節點。因此，在美中的重大衝突中，核武升級的陰影將揮之不去。」

前美國太平洋陸軍司令佛林將軍（Gen Charles Flynn）受訪時也坦言，「在我們所有的兵推中，『局勢升級』一直都是個考量因素。在所有劇本裡，你絕對不會希望看到局勢升級。」

衝突代價高於烏克蘭　周邊國家恐捲入戰局

研究進一步分析，台灣若發生衝突，其代價甚至會比烏克蘭還要高，這類衝突很可能牽涉到區域、甚至是全球領導地位的爭奪戰，且「很可能會把其他強權也捲入戰局」。

目前中國與台灣的鄰國，包含日本、菲律賓和南韓，境內皆有美軍駐紮。這個月，菲律賓和美國軍方才剛舉行了史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

儘管美國和俄羅斯的核武庫存仍遠大於中國，但北京近年來持續擴充核彈數量。

佛林將軍指出，中國在核武方面的投資「相當驚人」。據報導，截至2024年底，北京掌控超過600枚可作戰的核彈頭；美國國防部預估，到了2030年將達到1000枚左右。而美國科學家聯盟則估計，俄羅斯和美部分別擁有4400枚和3700枚現役核彈頭。

台灣積極提升嚇阻力　打造「非紅」無人機供應鏈

IISS報告建議，想避免核武升級必須依靠「嚇阻」，藉由提高開戰的代價，讓各國領導人不敢輕易讓衝突惡化。

近年來，台灣政府也積極採取行動提升嚇阻能力，包含在2024年延長了義務役役期，總統賴清德也成立了「全社會防衛韌性委員會」，目的不只是為軍事做準備，也要讓民間做好面對戰爭的準備。

前美國海軍少將余建群（Philip Yu）對此表示，「全社會防衛韌性的做法絕對是正確的方向。」

嚇阻也包含為未來的衝突預先準備。今年5月，台灣宣布目標是每個月生產約10萬架無人機，這也是台北打算成為全球頂尖無人機製造商計畫的一部分，並計畫打造一條完全避開中國的「非紅」無人機供應鏈。

Domo戰術通訊公司的克羅西爾（Brad Crosier）在台美軍工產業論壇上強調，「現在的戰爭型態改變速度快得嚇人，你必須有能力隨之調整，不然就會被時代淘汰。」

專家認報告屬「最糟情況」　對話是避免升級關鍵

儘管報告對未來戰爭的描繪相當悲觀，但部分分析師對避免衝突仍抱持信心。「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）認為，這份報告談論的是最糟情況，「在北京考慮動用核武這個選項之前，他們更可能做的是加強海巡跟海軍的協調，以提升對台灣實施海上隔離的能力。」

IISS的這份研究發布時間，剛好在每年於新加坡舉辦的「香格里拉對話」國防與安全論壇登場前夕，預計美中官員將在該場合碰面。美中官員之間持續進行的對話，被外界視為能夠避免局勢升級的希望。

佛林將軍強調，「只要你們還在談，就還沒有真的打起來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／帶台股衝了！　股王、權王雙飆新高
知名律師倒路旁鬼叫！　包包竟搜出安非他命
WWDC前夕爆料！　iPhone相機大改版、介面能客製化
軍購特別預算三讀　首年經費88億僅小刪200萬
Jennie爆秘戀頂流巨星！　4男神被點名
張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」
立委持股市值曝　「股后」王鴻薇1.85億只排第2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

鴿子不迷路秘密找到了　研究揭內建GPS「關鍵在肝臟」

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

加拿大軍艦上週「穿越台灣海峽」　就在中國外長訪問前

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

毒駕害命金夭壽　4個月近5千件　累犯高清無碼照公開了　這兩咖被做成海報發送

主動式ETF威力再爆發！00403A狂吸八百億，最紅6檔標的怎麼挑？／不管啦！給我錢EP190完整版

美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

三重大火

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

藍源火箭點火測試「炸成火球」　畫面曝光

伊朗讓步？　白宮：德黑蘭提出「全面重開荷莫茲海峽」

快訊／日航波音客機輪胎異常！折返迫降　成田、羽田跑道急封閉

美對伊朗軍事石油貿易實施新制裁　8艘油輪、逾15實體入列

鴿子不迷路秘密找到了　研究揭內建GPS「關鍵在肝臟」

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

加拿大軍艦上週「穿越台灣海峽」　就在中國外長訪問前

富旺國際推企業版居住正義　祭「超青安」前3年陪你一起繳房貸

高雄師墜樓網炸鍋！柯志恩提案「推動專法」支持老師　曝4大訴求

奴才接招！網瘋傳「貓咪睡姿圖鑑」　看主子今天有多瞧不起你

沈伯洋稱「變電所與發電不同層次」　蔣萬安：穩定能源是AI產業訴求

陸女子深夜路邊躲車內神情異常　警到場搜出31瓶笑氣

「超商店員下跪磕頭」影片瘋傳　業者：啟動夥伴關懷照顧

金門轎車失控撞路燈「門扭曲變形」　老同學聚會4人受傷送醫

A.P.C.聯手FRGMT再推話題系列！從工裝外套到托特包　根本低調潮人制服

雅方千金炎上事件全紀錄！　「真人版18號」脫口2字踩雷

台人搭電梯超常按「去韓國不能碰」　苦主曝原因：被阿珠媽打手

【有溝通但沒聽】貓貓太早起床　被奴才碎唸竟還頂嘴XD

國際熱門新聞

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

伊朗稱擊落美軍機　美中央司令部發文否認

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

快訊／美伊「停火延長60天」傳已達共識

CIA高官偷藏303根金條　價值破12億

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

科技股領漲美股收紅　標普500、那指再創新高

美元新鈔將印川普肖像　美財長：已做好準備

快訊／伊朗打擊美國空軍基地

快訊／伊朗官員：美國一架無人機被摧毀

美財長不證實「美伊達初步協議」　重申川普3要求

濱壽司疑被狂灌透明液體　日網怒

納坦雅胡下令奪加薩70%領土

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」

更多熱門

相關新聞

中國外長訪問前　加拿大軍艦通行台海

中國外長訪問前　加拿大軍艦通行台海

加拿大海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）22至23日獨自穿越台灣海峽，時間點正值中國外交部長王毅啟程訪加前夕。中國駐加大使館尚未回應這次通行，但去年9月加拿大軍艦通過台灣海峽時，北京曾批評加拿大「製造麻煩和挑釁」。

美伊協議接近了　范斯：敏感1問題在拉鋸

美伊協議接近了　范斯：敏感1問題在拉鋸

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

英智庫：美中若爆台海衝突　恐導致核升溫

英智庫：美中若爆台海衝突　恐導致核升溫

川普訪華　戰略衝突下的戰術穩定虛實

川普訪華　戰略衝突下的戰術穩定虛實

關鍵字：

台海核武台美關係美中台台灣

讀者迴響

熱門新聞

7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車輪下慘死

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

營養師提醒4種人要少吃火龍果

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

北基宜大雷雨「山區暴雨」　今晨10地區國家級警報

獨／喪屍開車上路8分鐘奪1命！獨子被撞死悲留幼兒

Jennie驚爆曾交往「陸娛頂流」資深經紀人：整個圈都震驚

快訊／「持有電子煙」擬罰1萬！衛福部修法送政院

高雄養生館男客「全套」一下…臨檢燈突亮！小姐急抽保險套丟地上

網推越南神級點心不能帶回台！1包最高罰3萬

雅方千金喊「大陸」被出征　深夜吐心聲

即／台指期夜盤狂飆911點！

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面