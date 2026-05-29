英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」　代價將超越烏克蘭

▲智庫提出警告，如果美國與中國為了台灣爆發戰爭，局勢極有可能升級為核武衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國一家頂尖智庫提出警告，如果美國與中國為了台灣爆發戰爭，局勢極有可能升級為核武衝突。研究指出，華府與北京之間若發生衝突，雙方付出的代價將會「大到讓核戰爆發的機率非常高」。

國際戰略研究所（IISS）在最新發布的報告中指出，「這兩支全球最強大的軍隊如果發生直接衝突，將使世界面臨自古巴飛彈危機以來，最接近核武大戰的時刻。」

缺乏「護欄」機制 核戰風險揮之不去

根據英國《每日電訊報》報導，IISS表示，全球最大的兩個經濟體一旦發生核武升級，對世界其他地區將造成毀滅性的打擊。屆時華府與北京預料都將對彼此發動大規模軍事行動，鎖定整個區域的指揮與通訊樞紐。

報告直言，「目前幾乎沒有公開證據顯示，雙方軍隊懂得建立必要的『護欄』來預防，或是制定交戰規則來限制雙方攻擊彼此關鍵的指揮、管制、通訊、電腦、情報、監視和偵察節點。因此，在美中的重大衝突中，核武升級的陰影將揮之不去。」

前美國太平洋陸軍司令佛林將軍（Gen Charles Flynn）受訪時也坦言，「在我們所有的兵推中，『局勢升級』一直都是個考量因素。在所有劇本裡，你絕對不會希望看到局勢升級。」

衝突代價高於烏克蘭 周邊國家恐捲入戰局

研究進一步分析，台灣若發生衝突，其代價甚至會比烏克蘭還要高，這類衝突很可能牽涉到區域、甚至是全球領導地位的爭奪戰，且「很可能會把其他強權也捲入戰局」。

目前中國與台灣的鄰國，包含日本、菲律賓和南韓，境內皆有美軍駐紮。這個月，菲律賓和美國軍方才剛舉行了史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

儘管美國和俄羅斯的核武庫存仍遠大於中國，但北京近年來持續擴充核彈數量。

佛林將軍指出，中國在核武方面的投資「相當驚人」。據報導，截至2024年底，北京掌控超過600枚可作戰的核彈頭；美國國防部預估，到了2030年將達到1000枚左右。而美國科學家聯盟則估計，俄羅斯和美部分別擁有4400枚和3700枚現役核彈頭。

台灣積極提升嚇阻力 打造「非紅」無人機供應鏈

IISS報告建議，想避免核武升級必須依靠「嚇阻」，藉由提高開戰的代價，讓各國領導人不敢輕易讓衝突惡化。

近年來，台灣政府也積極採取行動提升嚇阻能力，包含在2024年延長了義務役役期，總統賴清德也成立了「全社會防衛韌性委員會」，目的不只是為軍事做準備，也要讓民間做好面對戰爭的準備。

前美國海軍少將余建群（Philip Yu）對此表示，「全社會防衛韌性的做法絕對是正確的方向。」

嚇阻也包含為未來的衝突預先準備。今年5月，台灣宣布目標是每個月生產約10萬架無人機，這也是台北打算成為全球頂尖無人機製造商計畫的一部分，並計畫打造一條完全避開中國的「非紅」無人機供應鏈。

Domo戰術通訊公司的克羅西爾（Brad Crosier）在台美軍工產業論壇上強調，「現在的戰爭型態改變速度快得嚇人，你必須有能力隨之調整，不然就會被時代淘汰。」

專家認報告屬「最糟情況」 對話是避免升級關鍵

儘管報告對未來戰爭的描繪相當悲觀，但部分分析師對避免衝突仍抱持信心。「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）認為，這份報告談論的是最糟情況，「在北京考慮動用核武這個選項之前，他們更可能做的是加強海巡跟海軍的協調，以提升對台灣實施海上隔離的能力。」

IISS的這份研究發布時間，剛好在每年於新加坡舉辦的「香格里拉對話」國防與安全論壇登場前夕，預計美中官員將在該場合碰面。美中官員之間持續進行的對話，被外界視為能夠避免局勢升級的希望。

佛林將軍強調，「只要你們還在談，就還沒有真的打起來。」