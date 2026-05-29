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16歲刮中400萬逆轉人生！英男「5年花光」淪毒販　超慘現況曝

▲▼ 。（圖／翻攝自National Lottery）

▲ 坦比尼16歲時買刮刮樂中了10萬英鎊。（圖／翻攝自National Lottery）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子坦比尼（Jack Tanbini）16歲時僅花1英鎊購買刮刮樂便贏得10萬英鎊（約新台幣400萬元）彩金，卻在短短幾年內揮霍殆盡，走上販毒歪路，甚至夥同友人以汽油彈威脅一家人性命，最終鋃鐺入獄。

綜合《每日郵報》等外媒，現年30歲的坦比尼2024年11月與同齡友人哈茲（Logan Hards）闖入蘇格蘭鄧迪市沃森街一處公寓，監視畫面顯示他們用力踹門，屋內女性嚇得發出尖叫。而兩人眼看踹門未果，折返後再度強行破門而入，放話「把錢從窗戶丟出來，不然就引爆汽油彈」、「我要殺了你媽」，隨後搶走一袋不明物品後逃離。

兩人事後雙雙認罪，承認威脅殺害屋內住戶及踹門行竊。鄧迪郡法院裁定，在坦比尼既有的5年販毒刑期上追加15個月徒刑；哈茲則被判處180小時社區服務。他的律師稱，哈茲的女兒剛出生3周，入獄將對家庭造成嚴重衝擊。

坦比尼的人生充滿戲劇性，2014年他在送貨途中，因店主拒收下零錢，便以1英鎊買下一張刮刮樂，意外刮中10萬英鎊，當時誓言要用這筆錢學開車和買車，但5年後因危險駕駛被警方攔查，發現他持有價值約1000英鎊的大麻。當時他向法庭坦承已經5年沒有工作，獎金幾乎花光，僅剩約2000英鎊。

其律師凱爾德（Jim Caird）強調，坦比尼此前從未有過暴力前科，初次入獄的衝擊對他而言已是「人生重大轉折和慘痛教訓」。但2025年他再度因供應價值約15萬英鎊的古柯鹼，被判處5年5個月有期徒刑，最快須至2029年底才能出獄。

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