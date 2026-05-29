　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

AI越用越笨？　實驗揭驚人後果：互動10分鐘「1能力跌20%」

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公。（圖／CFP）

▲ 許多人在工作、課業上會借助AI之手。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人工智慧（AI）是許多人工作、課業或日常生活中的好幫手，但最新研究警告，光是使用AI輔助工具短短10分鐘就可能對大腦帶來反效果，一旦沒了AI，解決問題的能力便大幅下滑。

1222人大規模實驗　測試依賴AI效應

根據《紐約郵報》，來自卡內基美隆大學、牛津大學、麻省理工學院及加州大學洛杉磯分校的研究團隊，針對1222名受試者進行一系列隨機對照實驗，項目涵蓋數學推理與閱讀理解。受試者被分為2組，一組全程不使用AI自行作答，另一組則可使用AI輔助約10分鐘，最後3道題目則禁止使用AI。

結果顯示，使用AI輔助的受試者前半段答題表現確實較佳，但無法使用AI後解題成功率較從未使用AI的組別低了20%，跳過題目不作答的機率更是高出整整一倍。

直接求解是關鍵　影響解題能力

研究團隊指出，使用AI的方式對解題率下降及跳題率上升有重要影響。AI輔助組有61%受試者會直接要求AI提供答案，其他僅要求AI提示或釐清概念，而獲取間接幫助的受試者未出現如前者的解題率下降情形。作者認為，這表明AI雖並非對所有認知能力都有害，但完全仰賴AI則會降低解決問題的能力。

作者強調，「與AI互動短短10到15分鐘，就可能導致獨立解決能力與堅持度顯著下降，而這兩者正是終身學習所需的能力」，「若短暫接觸就會帶來明顯損害，那麼長期每天使用AI數月至數年的累積效應恐怕相當嚴重，且難以逆轉。」

逾半美國人用AI　學者憂長期依賴後果

去年一項調查表明，56%美國成人會使用AI工具，其中28%每周至少使用一次。研究人員說明，AI令人習慣「秒問秒答」，剝奪使用者獨立克服挑戰的機會，進而削弱面對困難時的堅持度，呼籲AI模型開發方向應優先考慮培養長期能力，而非僅完成短期任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／入境管制　2國家居民禁止來台
Jennie秘戀陸頂流明星找到了　網比對時間線…認證「唯一頂
快訊／林安可遭西武抹消一軍登錄
獨／韓國啦啦隊工作幸福卻不夠　一句「去台灣嗎？」改變人生
范瑋琪《浪姐7》哭了！四公無人邀入隊…低頭哽咽：知道會這樣
快訊／雨勢升級！7縣市豪大雨特報　下到深夜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍出包！誤把飛機當無人機開火　軍方要查了

美軍人員遭「手機定位資料」鎖定！　議員警告：恐成飛彈攻擊目標

開車滑手機？她困惑舉臂「根本沒右手」　美員警照樣開單

南韓大學生遭綁架虐殺！　6中國人遭柬埔寨判終身監禁

AI越用越笨？　實驗揭驚人後果：互動10分鐘「1能力跌20%」

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

毒駕害命金夭壽　4個月近5千件　累犯高清無碼照公開了　這兩咖被做成海報發送

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

主動式ETF威力再爆發！00403A狂吸八百億，最紅6檔標的怎麼挑？／不管啦！給我錢EP190完整版

1.1萬件作品創新高！「第四屆永慶誠實徵文比賽」品格教育成果亮眼

美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

以軍出包！誤把飛機當無人機開火　軍方要查了

美軍人員遭「手機定位資料」鎖定！　議員警告：恐成飛彈攻擊目標

開車滑手機？她困惑舉臂「根本沒右手」　美員警照樣開單

南韓大學生遭綁架虐殺！　6中國人遭柬埔寨判終身監禁

AI越用越笨？　實驗揭驚人後果：互動10分鐘「1能力跌20%」

蘇姿丰入選全球影響力女性TOP5　《財富》揭她領軍AI關鍵地位

羅馬尼亞F-16急升空　俄無人機墜民宅爆炸起火2傷

曾和習近平聊「換器官得永生」！普丁砸8千億推延壽計畫　女兒操刀

精神科女病患「闖病房拔管」！　無辜男心臟驟停身亡

日本人口狂跌309萬！　東京近郊撐不住「全面負成長」

獨家／流產五次後中大獎　網紅小歪又懷雙胞胎晉升五寶媽

馬辦風暴劇情超展開！清理門戶大戲變失智、霸凌　4大爭議一次看

桃園市首波查緝毒駕專案　桃檢嚴正執法聲押毒駕案4人

以軍出包！誤把飛機當無人機開火　軍方要查了

快訊／「入境管制」堵伊波拉　6/2起民主剛果、烏干達居民禁來台

不是被騙！婦和家人吵架「老娘不幹了」領1200萬　要去奢華流浪

富旺國際推企業版居住正義　祭「超青安」前3年陪你一起繳房貸

美軍人員遭「手機定位資料」鎖定！　議員警告：恐成飛彈攻擊目標

嘉藥舉辦AI生成科技論壇　攜手在地產業迎戰AI新浪潮

開車滑手機？她困惑舉臂「根本沒右手」　美員警照樣開單

池睿恩「昔2度停工」認罹癌　劉在錫見她復工感嘆：太好了

國際熱門新聞

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭關鍵

伊朗稱擊落美軍機　美中央司令部發文否認

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

快訊／美伊「停火延長60天」傳已達共識

CIA高官偷藏303根金條　價值破12億

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

歐盟擬祭緊急權力　必要時可強制晶片廠改單

科技股領漲美股收紅　標普500、那指再創新高

鴿子內建GPS「關鍵竟在肝臟」

美元新鈔將印川普肖像　美財長：已做好準備

英智庫：美中若為台開戰「恐引發核戰」

快訊／伊朗打擊美國空軍基地

精神科女「闖病房拔管」害死無辜男

更多熱門

相關新聞

逾七成美國民眾認為AI發展太快

逾七成美國民眾認為AI發展太快

人工智慧熱潮持續席捲全球，不過美國社會對 AI 的疑慮與反感情緒也正在快速升高。最新多項民調顯示，多數美國民眾認為 AI 發展速度過快，並擔心其對就業、能源消耗與社會資源分配造成衝擊。

路透：台灣估中共去年軍演支出「近6500億」

路透：台灣估中共去年軍演支出「近6500億」

台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

研究：AI已經「學會說謊技巧」　人類最慘恐遭奪權

研究：AI已經「學會說謊技巧」　人類最慘恐遭奪權

大學教育應培養解決問題的能力

大學教育應培養解決問題的能力

關鍵字：

AI使用認知損害獨立思考研究報告科技影響

讀者迴響

熱門新聞

7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車輪下慘死

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

黃仁勳被25元台灣傳統冰棒征服　急問哪買的

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

知名律師酒醉倒路邊鬼叫　搜出安非他命

營養師提醒4種人要少吃火龍果

Jennie驚爆曾交往「陸娛頂流」資深經紀人：整個圈都震驚

出生3個月父癌逝　7歲坎坷童摔入垃圾車底亡

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

快訊／「持有電子煙」擬罰1萬！衛福部修法送政院

獨／喪屍開車上路8分鐘奪1命！獨子被撞死悲留幼兒

老是跟周遭人合不來的三大星座！

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面