防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

▲ 歐盟頂尖製程晶片高度依賴台積電。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

面對台海情勢持續緊張，歐盟正積極布局半導體供應鏈緊急應變機制。據英國《金融時報》取得的草案內容，歐盟執委會擬賦予自身大規模干預晶片供應鏈的緊急權力，一旦半導體短缺危及武器、醫療設備或數位基礎設施等關鍵領域，執委會可直接要求晶片製造商調整出貨優先順序，甚至強制業者跳過既有商業合約，優先供應危機必需品。

草案規定，企業若拒絕提供供應鏈產能相關資訊，最高將面臨30萬歐元（約1096萬台幣）罰款。執委會也可仿效新冠疫情期間統一採購疫苗的模式，代表多個成員國集中採購晶片，藉此提升整體議價籌碼，並防止各國為爭奪有限供應而相互競爭，進一步推高採購成本。

歐盟頂尖製程晶片高度依賴台灣台積電（TSMC），而北京持續以武力威嚇台灣，一旦台海爆發衝突，全球從智慧型手機、AI資料中心到汽車與醫療器材的供應鏈恐將受到全面衝擊。荷蘭政府去年已對此有所警覺，以保護歐洲資產為由，強制接管被中資持有的晶片商Nexperia，隨後來自中國端的晶片供應量驟降，迫使多家歐洲車廠減產。

目前歐盟半導體產量僅佔全球不到10%，原定2030年達成全球市占率翻倍成長的目標已明顯落後。這項被納入《晶片法案》架構的草案預計下周對外公布，但發布前仍可能修改。