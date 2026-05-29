加拿大軍艦上週「穿越台灣海峽」　就在中國外長訪問前

▲加拿大海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

加拿大海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）22至23日獨自穿越台灣海峽，時間點正值中國外交部長王毅啟程訪加前夕。中國駐加大使館尚未回應這次通行，但去年9月加拿大軍艦通過台灣海峽時，北京曾批評加拿大「製造麻煩和挑釁」。

加拿大國防部證實 例行通行台海

加拿大國防部發言人普林（Andrée-Anne Poulin）28日證實「沙洛鎮號」上週通行台海，他形容此舉屬於「例行性任務」，而且該艦未與任何盟國艦艇同行。

值得注意的是，加拿大國防部起初並未證實，被《環球郵報》（Globe and Mail）詢問3天後才正式回應。

北京警告＋訪加 時間點敏感

王毅28日晚間抵達加拿大，展開為期3天訪問，這也是中國外長睽違10年再度踏上加拿大國土。在美國保護主義升溫的背景下，雙方正積極尋求擴大合作。

前幾週，中國駐加大使王鏑受訪時才明確警告，若渥太華（Ottawa）派遣更多軍艦穿越台海，或加拿大議員持續訪台並與台灣政府互動，將傷害兩國剛建立的新夥伴關係。

不過，加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）本月稍早重申，渥太華認為中國與台灣之間的水道是「國際水域」。

「國際水域」概念源自聯合國海洋法公約（UNCLOS）對國際航行海峽的通行權規範，包括軍艦在內的船隻不需事先獲得沿岸國家批准就可以自由通行。

議員專家肯定 維護國際水域自由航行

加拿大保守黨議員、外交評論員莊文浩（Michael Chong）月初才赴台與總統賴清德會面，他對於這次通行表示肯定，「我認為政府必須清楚表明，不會遵守北京不合理的要求。」

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）則分析，這次台海航行傳遞了明確訊號，代表加拿大將在印太地區走出自主路線，「這表明加拿大致力於維護國際法，並確保台灣海峽等國際水域對所有人開放通行，其中也包括加拿大。」

她也提到，渥太華必須同步推進兩大目標，「與中國深化部份經濟合作，這也將是王毅訪問的目標，同時在我們的整體國安議程上堅定立場。」