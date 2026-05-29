傳黃仁勳下週飛南韓！　密會三星、SK高層擴大AI版圖

▲輝達執行長黃仁勳近期訪台引發強烈旋風。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳近期訪台引發強烈旋風，他在結束下週的「GTC Taipei 2026」大會後，外媒指出他的下一站將飛往南韓。據悉，黃仁勳預計與三星電子、SK集團等南韓半導體產業高層會面，就AI、晶圓代工等領域展開深度合作探討，全面擴張輝達的AI版圖。

結束台灣行程直奔南韓 深化亞洲供應鏈合作

根據《韓聯社》報導，黃仁勳下月在台北舉辦的輝達年度AI大會「GTC Taipei 2026」發表完首日主題演講、介紹完次世代AI半導體基礎設施策略後，預計緊接著造訪南韓。這也是他繼去年10月出席慶州亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會後，時隔約7個月再度訪韓。

業界高度關注，黃仁勳此次訪韓的重頭戲，預料將是與三星電子、SK海力士等韓國半導體巨頭高層，針對高頻寬記憶體（HBM）、次世代AI加速器以及晶圓代工等領域的合作展開熱烈討論。

外界分析，輝達雖然穩坐AI加速器市場的霸主地位，但為了確保次世代產品的領先優勢，在HBM與先進封裝技術上，與南韓企業的緊密合作絕對是不可或缺的一環。

不只半導體 全面擴張實體AI版圖

除了半導體大廠，產業界也預測，黃仁勳此行不僅聚焦硬體製造，還將會見LG、Naver等南韓主要IT企業，就雲端運算、實體AI（Physical AI）等覆蓋整條產業鏈的AI合作方案進行商討。

回顧去年10月的慶州APEC峰會，黃仁勳當時就曾與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣進行過被戲稱為「死黨聚會」（깐부회동）的熱絡會面，引發海內外高度關注。