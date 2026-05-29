川普遲不簽停火協議？　美官員曝2關鍵：想先看風向

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯28日表示，美國與伊朗「非常接近」達成一份瞭解備忘錄（MOU），內容包含延長停火協議60天、重新開放荷莫茲海峽，並針對限制德黑蘭核武計畫展開談判。儘管美伊談判代表已達成共識，但美國總統川普卻尚未給出最終批准，有美國官員也透露了他決定「再等幾天」的兩大關鍵原因。

重大外交突破 川普卻要「再想幾天」

根據Axios報導，這份備忘錄若順利簽署，將是自開戰以來最重大的外交突破，不過針對川普對核武的要求，仍需進一步的密集協商。在戰爭初期，川普及其顧問曾多次以為即將達成協議，但談判卻屢屢停滯。

美國官員指出，伊朗代表已透過調停人傳達，他們取得了必要批准且準備好簽約，其中一個調停國的官員也證實此消息。然而，當美國談判代表向川普簡報最終協議細節時，他並未立即點頭。一名美國官員表示，「總統向調停人轉達，他需要幾天的時間來考慮一下。」

據了解，截至28日下午，川普雖然傾向於批准協議，但仍未真正出手，且他也在同日下午與兩國間的關鍵調解人、卡達邦長塔米姆（Sheikh Tamim al-Thani）通話討論此案。

對此，伊朗當局尚未公開置評，但隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述消息人士聲稱，備忘錄尚未最終定案。

川普暫不點頭原因曝：想看國內政治風向

針對川普為何遲遲未做最後決定，一名美國官員透露，其中一個原因是，川普想確保伊朗官員真的會簽署這份協議，而不會臨時反悔。

這名美國官員也指出，另一個原因是川普想先看看國內對於這項協議的政治風向會怎麼發展，觀察國內輿論發酵後，才會做出最後決定。

范斯：細節仍在反覆討論中

今年4月曾率領美國談判團隊前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗交涉的范斯（JD Vance）表示，現在很難斷定川普何時會簽署備忘錄，或是到底會不會簽。

「我們還在針對幾個字眼反覆討論，我們在這裡已經取得了很大的進展，」范斯強調，希望雙方能繼續推進，讓總統達到願意點頭支持協議的狀態，但這一切顯然還有待確定，「我不敢保證我們一定能走到那一步，但目前我的感覺還滿不錯的。」