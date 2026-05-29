美伊協議差最後一步！　范斯曝「最敏感1問題」還在拉鋸

▲美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗之間針對結束戰爭的談判進度備受國際關注。美國副總統范斯28日透露，雙方對於達成協議已經「非常接近」，但仍有幾個癥結點尚待解決，直言目前還差臨門一腳。儘管美方官員證實協議框架已初步成形，但伊朗半官方媒體卻否認此事，加上雙方仍互控違反停火協議，讓局勢依舊充滿變數。

60天停火協議框架成形？

當被BBC問及總統川普（Donald Trump）是否即將簽署協議時，范斯（JD Vance）表示，現在斷言雙方「何時甚至是否」會敲定協議還言之過早。據悉，這項協議預計會將停火期限延長60天，並藉此啟動有關伊朗核計畫未來的談判。

美國官員28日稍早向BBC透露，兩國已就協議框架達成共識，目前正等待川普與伊朗高層的點頭批准；然而，伊朗的半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）卻報導稱，這項協議尚未拍板定案，也未獲得證實。

范斯在28日晚間受訪時提到，談判代表們正針對幾個字眼上的問題來回拉鋸，其中就包含了最敏感的濃縮鈾問題，「我們還沒完全到位，但已經非常接近了，而且我們會繼續努力。」他也抱持樂觀態度指出，美方相信伊朗人是「帶著誠意」在進行談判的。

核武問題與荷莫茲海峽成談判焦點

長期以來，美國一直要求伊朗停止生產高濃縮鈾，並處理掉現有庫存，因為這些庫存在理論上隨時可以用來製造核武。

川普曾暗示，美國可以直接接收這些濃縮鈾，或者與伊朗一起在當地或第三地將其稀釋。而延長停火，將能讓美伊雙方團隊有時間討論檯面上這些更複雜、更具技術性的問題。

在海峽通行權方面，外傳的協議可能允許船隻「無限制地」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並且伊朗必須在30天內清除這條狹窄航道上的水雷。

作為交換條件，美國將解除封鎖，並發放制裁豁免，允許伊朗恢復石油銷售。荷莫茲海峽在全球能源供應上扮演關鍵角色，全球約五分之一的液化天然氣和石油通常都必須經過此地，先前的封鎖已嚴重衝擊全球燃料貿易。

針對這項協議，新聞網站Axios率先報導了美伊達成初步協議的消息，並表示川普已經聽取了提案簡報，但他並未立刻簽字，而是需要幾天的時間來好好考慮。