納坦雅胡下令奪加薩70%領土！　哈瑪斯怒控：公然破壞停火

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡28日公開表示，他已正式下令以色列軍隊進駐並佔領加薩走廊70%的領土，並強調正一步步收緊對哈瑪斯（Hamas）的掌控。對此，哈瑪斯強烈譴責以色列公然違反去年10月達成的停火協議，企圖以武力強加既成事實，徹底摧毀穩定局勢的機會。

納坦雅胡：目標拿下70%加薩領土

根據CNN報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在被佔領的約旦河西岸（West Bank）出席一場會議時明確指出，以色列正在擴大對加薩的控制權，「我們目前已經進駐加薩走廊60% 的領土。先前是50%，現在推進到了60%。」

隨後他更透露接下來的軍事企圖，「我的指令是——一步一步來——首先推進到70%，我們就先從這裡開始。」在納坦雅胡發言期間，台下聽眾甚至激動高喊，要求他拿下整個加薩。

事實上，以色列國防軍（IDF）在今年4月底向國際援助組織發布的地圖中，就已經顯示軍方控制了加薩大約64%的區域。隨著以色列軍方奪取更多土地，加薩當地大約200萬名巴勒斯坦人，將被迫擠進這片飽受戰火摧殘、且面積不斷縮小的沿海飛地中。

哈瑪斯怒控：公然破壞停火協議

針對以色列的推進舉動，哈瑪斯在26日發表聲明，控訴以色列私自移動雙方的控制分界線。哈瑪斯批評，此舉「構成對停火協議公然且持續的破壞，嚴重違反協議條款，更是企圖以武力強加新既成事實的卑劣行徑，目的是為了鞏固對加薩走廊的軍事控制，並摧毀任何能穩定局勢或推動降溫努力的實質機會。」

根據以色列與哈瑪斯在2025年10月達成的停火協議，以色列軍隊當時應撤退到被稱為「黃線」（yellow line）的劃界線後方，當時以色列控制的加薩領土大約是53%。

▲自停火開始以來，以色列的空襲已在加薩造成超過850人死亡。（圖／路透）



川普推動協議停滯 外交官憂「黃線變永久高牆」

這項由美國總統川普（Donald Trump）推動並於去年10月生效的停火協議，本應由雙方共同遵守，但目前執行進度陷入停滯，恐讓加薩面臨永久分裂的危機。

負責執行該協議的保加利亞籍外交官姆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）本月稍早發出警告，如果協議進展持續毫無起色，這條「黃線」恐怕會直接演變成「圍籬或高牆，成為加薩的永久隔離線」。姆拉登諾夫也坦言，加薩當地的平民依然不斷喪命，許多家庭每天都活在遭到以色列空襲的恐懼中。

自停火協議生效以來，以色列多次對加薩發動空襲，並指責哈瑪斯透過重新武裝、重建部隊來違反協議。巴勒斯坦公共衛生部數據指出，自停火開始以來，以色列的空襲已在加薩造成超過850人死亡。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）28日也在社群媒體上放話，「我們曾誓言要消滅所有主導10月7日大屠殺的人，我們說到做到：無論他們身在何處，一律判處死刑。」

另一方面，姆拉登諾夫指出，哈瑪斯同樣拒絕放下武器或解除武裝，而這正是關係到加薩未來命運的協議核心要素。

按照原定計劃，在哈瑪斯解除武裝且國際安全部隊進駐接管後，以色列軍隊應逐步撤出加薩，雖然部分國家已表明願意派遣人員加入安全部隊，但目前仍沒有明確的部署時間表。