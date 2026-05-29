　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

納坦雅胡下令奪加薩70%領土！　哈瑪斯怒控：公然破壞停火

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡28日公開表示，他已正式下令以色列軍隊進駐並佔領加薩走廊70%的領土，並強調正一步步收緊對哈瑪斯（Hamas）的掌控。對此，哈瑪斯強烈譴責以色列公然違反去年10月達成的停火協議，企圖以武力強加既成事實，徹底摧毀穩定局勢的機會。

納坦雅胡：目標拿下70%加薩領土

根據CNN報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在被佔領的約旦河西岸（West Bank）出席一場會議時明確指出，以色列正在擴大對加薩的控制權，「我們目前已經進駐加薩走廊60% 的領土。先前是50%，現在推進到了60%。」

隨後他更透露接下來的軍事企圖，「我的指令是——一步一步來——首先推進到70%，我們就先從這裡開始。」在納坦雅胡發言期間，台下聽眾甚至激動高喊，要求他拿下整個加薩。

事實上，以色列國防軍（IDF）在今年4月底向國際援助組織發布的地圖中，就已經顯示軍方控制了加薩大約64%的區域。隨著以色列軍方奪取更多土地，加薩當地大約200萬名巴勒斯坦人，將被迫擠進這片飽受戰火摧殘、且面積不斷縮小的沿海飛地中。

哈瑪斯怒控：公然破壞停火協議

針對以色列的推進舉動，哈瑪斯在26日發表聲明，控訴以色列私自移動雙方的控制分界線。哈瑪斯批評，此舉「構成對停火協議公然且持續的破壞，嚴重違反協議條款，更是企圖以武力強加新既成事實的卑劣行徑，目的是為了鞏固對加薩走廊的軍事控制，並摧毀任何能穩定局勢或推動降溫努力的實質機會。」

根據以色列與哈瑪斯在2025年10月達成的停火協議，以色列軍隊當時應撤退到被稱為「黃線」（yellow line）的劃界線後方，當時以色列控制的加薩領土大約是53%。

▲▼加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

▲自停火開始以來，以色列的空襲已在加薩造成超過850人死亡。（圖／路透）

川普推動協議停滯　外交官憂「黃線變永久高牆」

這項由美國總統川普（Donald Trump）推動並於去年10月生效的停火協議，本應由雙方共同遵守，但目前執行進度陷入停滯，恐讓加薩面臨永久分裂的危機。

負責執行該協議的保加利亞籍外交官姆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）本月稍早發出警告，如果協議進展持續毫無起色，這條「黃線」恐怕會直接演變成「圍籬或高牆，成為加薩的永久隔離線」。姆拉登諾夫也坦言，加薩當地的平民依然不斷喪命，許多家庭每天都活在遭到以色列空襲的恐懼中。

自停火協議生效以來，以色列多次對加薩發動空襲，並指責哈瑪斯透過重新武裝、重建部隊來違反協議。巴勒斯坦公共衛生部數據指出，自停火開始以來，以色列的空襲已在加薩造成超過850人死亡。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）28日也在社群媒體上放話，「我們曾誓言要消滅所有主導10月7日大屠殺的人，我們說到做到：無論他們身在何處，一律判處死刑。」

另一方面，姆拉登諾夫指出，哈瑪斯同樣拒絕放下武器或解除武裝，而這正是關係到加薩未來命運的協議核心要素。

按照原定計劃，在哈瑪斯解除武裝且國際安全部隊進駐接管後，以色列軍隊應逐步撤出加薩，雖然部分國家已表明願意派遣人員加入安全部隊，但目前仍沒有明確的部署時間表。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明星國小師墜樓！　胞妹悲喊：哥哥你怎麼這麼傻
快訊／繳1億2666萬求減刑　郭哲敏獲改判9年8月
僅1隊投反對！　NBA新制2027上路
最強妖股隕落跌停！　500張排隊逃命
星宇航股東會　張國煒首揭新航點
抹茶山全面封閉　禁止進入
「宵夜一條街」變天！　整排攤商掛搬家布條
馬英九基金會正式提告　蕭旭岑嘆「悲劇」：若不法願辭副主席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

加拿大軍艦上週「穿越台灣海峽」　就在中國外長訪問前

傳黃仁勳下週飛南韓！　密會三星、SK高層擴大AI版圖

川普遲不簽停火協議？　美官員曝2關鍵：想先看風向

美伊協議差最後一步！　范斯曝「最敏感1問題」還在拉鋸

納坦雅胡下令奪加薩70%領土！　哈瑪斯怒控：公然破壞停火

全球第一個！美公告對台非半導體232關稅　落實投資MOU

伊朗稱擊落美軍機！　美中央司令部發文否認

250美元新鈔將印「川普肖像」　美財長證實：已做好準備

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

毒駕害命金夭壽　4個月近5千件　累犯高清無碼照公開了　這兩咖被做成海報發送

主動式ETF威力再爆發！00403A狂吸八百億，最紅6檔標的怎麼挑？／不管啦！給我錢EP190完整版

美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

三重大火

防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

加拿大軍艦上週「穿越台灣海峽」　就在中國外長訪問前

傳黃仁勳下週飛南韓！　密會三星、SK高層擴大AI版圖

川普遲不簽停火協議？　美官員曝2關鍵：想先看風向

美伊協議差最後一步！　范斯曝「最敏感1問題」還在拉鋸

納坦雅胡下令奪加薩70%領土！　哈瑪斯怒控：公然破壞停火

全球第一個！美公告對台非半導體232關稅　落實投資MOU

伊朗稱擊落美軍機！　美中央司令部發文否認

250美元新鈔將印「川普肖像」　美財長證實：已做好準備

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

快訊／台南精密螺絲廠火警！鐵屑+鈦合金燃燒　5人吸入濃煙送醫

阿根廷公布世足26人名單！「「六朝元老」梅西負傷列隊

便當先挑肉、菜只吃兩口？營養師推「蔬果佔一半」還能抽iPhone、千元禮券

行動電源自燃燒家！15歲愛女目睹崩潰　日歌手損900萬…廠商竟神隱

防台海衝突！歐盟擬祭「晶片干預權」　若供應短缺可強制改單

Jennie驚爆曾交往「陸娛頂流」！資深經紀人：我們整個圈子都震驚

快訊／洗錢大亨繳1億2666萬求減刑　郭哲敏二審獲改判9年8月

高雄師墜樓！胞妹悲喊：哥哥你怎麼這麼傻　6／6舉辦告別式

突襲護理站丟「尿袋」　彰化男被判刑3個月

「六福宜蘭生態保育區」年底分階段開幕　住進山林旅宿賞明池

【逼到當場飆中文！】泰國高空腳踏車驚見「崩潰獅吼功」 工作人員拚命狂喊「踩」全場笑翻XD

國際熱門新聞

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

伊朗稱擊落美軍機　美中央司令部發文否認

快訊／美伊「停火延長60天」傳已達共識

蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

CIA高官偷藏303根金條　價值破12億

全球第一個　美公告對台非半導體232關稅

科技股領漲美股收紅　標普500、那指再創新高

美元新鈔將印川普肖像　美財長：已做好準備

快訊／伊朗官員：美國一架無人機被摧毀

美財長不證實「美伊達初步協議」　重申川普3要求

濱壽司疑被狂灌透明液體　日網怒

快訊／伊朗打擊美國空軍基地

納坦雅胡下令奪加薩70%領土

住飯店「要水喝遭拒」怒告！　敗訴原因曝

更多熱門

相關新聞

以色列狂轟！黎巴嫩建築物遭擊中起火

以色列狂轟！黎巴嫩建築物遭擊中起火

以色列軍方28日表示，在對黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）居民發出撤離警告後，已開始對該城市周邊的真主黨（Hezbollah）基礎設施展開新一輪攻擊行動。

伊朗批美軍違反停火協議　稱保留報復權利

伊朗批美軍違反停火協議　稱保留報復權利

以色列停火仍狂炸　黎巴嫩「最致命一天」釀31死

以色列停火仍狂炸　黎巴嫩「最致命一天」釀31死

納坦雅胡稱襲擊哈瑪斯分支指揮官　傳川普立刻致電

納坦雅胡稱襲擊哈瑪斯分支指揮官　傳川普立刻致電

加薩救援隊15人控遭性侵　加拿大怒批以色列

加薩救援隊15人控遭性侵　加拿大怒批以色列

關鍵字：

以色列加薩停火協議哈瑪斯納坦雅胡

讀者迴響

熱門新聞

7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車輪下慘死

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

北基宜大雷雨「山區暴雨」　今晨10地區國家級警報

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

獨／喪屍開車上路8分鐘奪1命！獨子被撞死悲留幼兒

營養師提醒4種人要少吃火龍果

快訊／「持有電子煙」擬罰1萬！衛福部修法送政院

即／台指期夜盤狂飆911點！

高雄養生館男客「全套」一下…臨檢燈突亮！小姐急抽保險套丟地上

網推越南神級點心不能帶回台！1包最高罰3萬

AV女優為錢下海！半年遇尪出軌、父癌末雙重打擊　拍片看見人性黑暗

雅方千金喊「大陸」被出征　深夜吐心聲

今鋒面南下轉雨降溫　薔蜜明轉中颱

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面