全球第一個！美公告對台非半導體232關稅　落實投資MOU

▲美國政府於當地時間28日正式在聯邦公報公告，針對台灣給出非半導體的「232條款」關稅優惠措施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台美經貿交流再傳重大外交突破！美國政府於當地時間28日正式在聯邦公報公告，針對台灣給出非半導體的「232條款」關稅優惠措施。這項新制不僅回溯自今年5月1日起生效，更讓台灣創下全球首例，成為世界上第一個成功取得美國232條款優惠待遇的國家，寫下雙邊貿易關係的新里程碑。

落實台美投資MOU 汽車零組件稅率調降

美國商務部國際貿易署與美國貿易代表署（USTR）28日聯合在聯邦公報發布這項對台關稅優惠公告。此舉主要是為了履行台美於今年1月所簽署的投資合作備忘錄（MOU）。公告中特別寫道，美國「商務部長及貿易代表目前正採取必要且適當行動，以落實這項備忘錄」。

根據最新的公告內容，美國將調整針對台灣製造的汽車零組件、木材、原木以及木製衍生品所徵收的232條款關稅，未來這些品項的輸美稅率將「不高於15%」。此外，該份MOU也明確規定，台灣製的航空器零組件中，若含有鋼、鋁、銅等衍生品，將直接免除232條款的相關關稅。

「台灣模式」引領供應鏈 專家：美預期台方將履行承諾

事實上，這份攸關雙邊經濟命脈的投資MOU，核心內容除了包含「對等關稅稅率15%不疊加」之外，更著眼於促成台美高科技領域的雙向相互投資，並積極爭取以「台灣模式」引領本土業者進軍美國供應鏈，攜手打造更具韌性的產業聚落。

針對美方的大動作，華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員、國際經濟與國家安全專家華特斯（Riley Walters）分析指出，美方現階段正積極推進落實台美協議的部分內容。這項舉動反映出美方的一種預期，也就是一旦美國在今年稍晚完成301條款的相關關稅調整後，「台灣也將履行其在協議中所承諾的部分」。

2500億美元企業授信 台版信保方案最快6月中上路

不過，由於目前的對等關稅稅率法源已經失效，行政院副院長鄭麗君對此補充說明，美方目前正透過301條款的調查，來重新建立相應的法律基礎，預計這項調查工作將會持續進行到7月底為止。

至於台灣方面承諾擴大對美投資的進度，鄭麗君則透露，台灣企業將自主投資美國高達2500億美元，目前已經有相關業者遞交第一期的投資計畫。為了當產業的堅實後盾，台灣政府也已經規劃好，將以信用保證的方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

國發會主委葉俊顯也帶來好消息，強調行政院目前已經核定相關方案，預估在6月中旬就會正式與有意願的銀行簽署MOU，屆時有需求的業者就能立刻提出申請，協助台廠在全球布局上搶占先機。