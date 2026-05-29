伊朗稱擊落美軍機！　美中央司令部發文否認

▲伊朗海軍向未知地點發射了一枚飛彈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗媒體29日引述地方官員與軍方說法指出，伊朗防空部隊近日在布什爾省（Bushehr）近海展開攔截行動，並成功擊落一架闖入其領空的美國軍機。對此，美軍中央司令部（U.S. Central Command）隨後在社群平台X上發表聲明，強力駁斥這項傳言，強調所有美軍空中資產均安然無恙。

伊朗深夜傳巨響 軍方高調宣稱擊落美國無人機

根據伊朗國家電視台（Iranian state TV）29日清晨報導，布什爾省賈姆縣（Jam governorate）縣長馬坦格斯塔尼（Masoud Tangestani）宣稱，一架美軍軍機已在該縣境內遭到防空部隊摧毀。事件發生時，該縣境內多個地區的民眾都聽到了震耳欲聾的爆炸巨響，相關單位也隨即進入警戒狀態。

除了地方官員的說法，伊朗多家主流媒體也陸續披露細節。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述軍方消息人士指出，雷達系統在布什爾附近率先偵測到一架美國無人機的蹤跡，防空部隊隨即果斷發射防空飛彈進行攔截。

法爾斯通訊社（Fars News Agency）則報導，當時部署在賈姆與坎甘（Kangan）一帶的整合式防空系統，已經牢牢鎖定波斯灣上空的敵對目標，當地居民聽到的爆炸聲，正是防空系統進行反制所發出的聲響。

美軍否認：所有空中資產均在掌控中

面對伊朗軍方與地方官員指控，美軍在第一時間出面駁斥，全盤否認軍機遭到擊落的說法。

美軍中央司令部特別在社群平台X上發文，強調伊朗方面的說法純屬子虛烏有，並在聲明中明確表示，「沒有任何美軍軍機遭到擊落。所有美軍空中資產（air assets）均安然無恙、全面掌控中。」