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250美元新鈔將印「川普肖像」　美財長證實：已做好準備

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

為了慶祝美國建國250周年，美國財政部正推動發行印有「總統川普肖像」的250美元新鈔。若法案順利通過，川普將打破現行法律，成為美國150多年來首位在世就登上美鈔的人物。對此，美國財政部長貝森特28日出面證實，財政部確實已預先做好準備，一切交由國會做最後決定，並認為這項提案沒有任何不適當。

紀念建國250周年　川普有望登「250美元新鈔」

《華盛頓郵報》28日報導指出，多名現任與前任員工透露，財政部兩位政治任命官員美國財務長畢奇（Brandon Beach）與財政部資深顧問布朗（Mike Brown）從去年開始，就不斷施壓印鈔局設計一款印有川普肖像的250美元新鈔打樣。

據悉，該款新鈔由英國畫家亞歷山大（Iain Alexander）操刀設計，正面將把川普的頭像放在正中央，兩側加上川普與財長貝森特的簽名，並融入美國國旗顏色與建國250周年紀念標誌；背面則提議以「女性解放」為主題，放上美國獨立戰爭期間縫製國旗的裁縫師羅斯（Betsy Ross）。

亞歷山大透露，川普看過設計圖後「愛死它了」。去年2月，共和黨眾議員威爾森（Joe Wilson）已在國會提出相關法案，要求財政部印製印有川普肖像的250美元鈔票，不過法案進度一度陷入停滯。

財長證實「已預先做好準備」

面對外界質疑，貝森特（Scott Bessent）主持白宮記者會時公開回應，如果法案在國會過關，財政部「已預先做好準備」，但在修法完成前，仍會嚴格遵循現行法律。

貝森特說明，目前美國鈔票有兩項硬性規定，首先是「禁止任何在世人物的肖像印在鈔票上」，第二則是必須印有「我們信靠上帝」（In God We Trust）字樣。

他指出，由眾議院提出的法案目前正送交參議院，準備修改第一項規定，讓川普能順利登上250美元新鈔，「所以一切交由國會山莊來做決定。」

當被問及川普將自己的肖像印在鈔票上是否合適時，貝森特強調，這並非川普本人的要求，而是參眾兩院必須做出的決定。他更將此事與建國250周年的慶典相提並論，直言「我不認為把美國總統的肖像放到250周年的紀念鈔票上有任何不適當。」

印鈔局長曾提反對　突遭拔官

儘管高層大力推動，但印鈔局內部卻傳出反彈聲浪。自1866年以來，美國就立法禁止將在世人物印在貨幣上。前印鈔局長菲利克斯（Larry R. Felix）也坦言，設計並生產一款具有防偽功能的新鈔，通常需要6到8年，甚至十多年的時間，絕非一朝一夕能完成。

《華盛頓郵報》引述員工說法指出，印鈔局首位女性局長索利梅內（Patricia Solimene）曾多次向畢奇和布朗警告，新鈔提案存在嚴重的法律與程序挑戰，且耗時將遠超預期。然而，索利梅內卻在4月27日突然遭到高層調職。

索利梅內在隔天發給同事的告別信中無奈表示，自己帶著沉重的心情離開，並直言這次調職「並非自己的選擇」。她強調，自己從未犧牲個人或組織的價值觀，並始終將美國貨幣計畫擺在第一位。隨後，曾大力推動新鈔計畫的布朗，便被任命為印鈔局代理局長。

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