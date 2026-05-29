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蚊子竟喜歡叮「防蚊液者」　科學家實驗顛覆認知

▲▼蚊子,體質,黑衣。（圖／pexels）

▲蚊子。（圖／pexels）

記者葉國吏／綜合報導　

一項28日發表於《實驗生物學期刊》（Journal of Experimental Biology）的研究指出，吸血蚊子可以透過學習，將世界上最常見的防蚊液氣味與美味大餐連結。在實驗室制約訓練後，牠們甚至更偏好叮咬噴有防蚊液的人類皮膚。

這項驚人成果是由法國「都爾大學」昆蟲生物學研究所名譽教授拉扎里（Claudio Lazzari）領導的國際團隊所取得。不過他也強調，這是在實驗室非常特定的條件下產生的結果，並非直接全盤質疑防蚊液敵避的有效性。

▲▼蚊子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蚊子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

制約實驗顛覆常理
自1940年代開發以來，這種化合物已拯救無數生命免受蚊蟲叮咬，成為世界衛生組織公認對抗疾病傳播的黃金標準。不過科學家至今仍不清楚該成分究竟是如何達成驅蚊效果，因此決定透過實驗深入探討。

為了進一步瞭解，研究團隊採用著名的巴夫洛夫制約反應模式，將會傳播致命疾病的埃及斑蚊放入網狀布罩內。起初引入防蚊液氣味時，原本熱切想吸食溫熱羊血的吸血昆蟲，確實一如預期迅速退散。

▲▼蚊子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蚊子。（圖／取自免費圖庫pexels）

改寫大腦行為反應
隨後科學家讓蚊子吸血時同步釋放防蚊液氣味，重複三次訓練後，超過60%的蚊子竟試圖叮咬充滿防蚊氣味的網布。當實驗人員伸出雙手測試時，受過訓練的吸血昆蟲，明顯更偏好塗抹防蚊液的那隻手。

團隊共同作者美國「維吉尼亞理工大學」生物化學系副教授維諾格（Clement Vinauger）指出，這項發現可謂是一次典範轉移。實驗證實蚊子的大腦可以根據自身經驗改寫反應，昆蟲學到的經驗與化學物質本身同樣重要。

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