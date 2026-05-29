馬斯克「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球AI晶片都在台灣

▲馬斯克。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

特斯拉創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的晶片製造與算力計畫傳出將與「聯發科」公司展開策略合作，網路上隨即有民眾翻出他先前接受專訪的影片。他當時高度盛讚台灣高階晶片製造能力的重要性，直言全球所有最頂尖的先進科技產能全都高度集中在台灣，「得台灣者得天下」的影片又被網友翻出瘋傳。

這段訪談影片是美國共和黨友台參議員克魯茲（Ted Cruz）所主持的政論節目。當時雙方在探討全球人工智慧競賽究竟誰能勝出，馬斯克對此直言，未來幾年內雖然美國很有機會獲勝，但後續發展的根本關鍵，還是在於誰能掌握科技晶片的製造能力，並實質控制這些頂尖的晶圓廠。

▲輝達台灣供應鏈出席兆元宴。（圖／記者林敬旻攝）

點出晶圓廠都在台灣

馬斯克透露現在所有生產先進晶片的工廠都在台灣，如果絕大多數的科技產能最後是由中國控制，那麼全球爭霸的贏家就會變成中國。克魯茲隨即追問，若未來台灣面臨地緣政治衝突被入侵時世界會發生什麼變化，馬斯克對此回應，如果短期內發生戰爭，全世界將會徹底斷絕與先進科技晶片的聯繫。

他甚至在節目中給出明確數據，強調目前全世界100%的高階晶片通通都是在台灣製造。這段訪談內容一被翻出來，立刻吸引無數台灣網民前往留言朝聖，不少人紛紛感嘆台灣真的比想像中還要更加重要，更有人把這番話直接翻譯成「得台灣者得天下」的概念，直呼台灣早已經成為足以影響世界走向的關鍵國家。