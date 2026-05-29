美財長不證實「美伊達初步協議」　重申川普3要求

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

外電日前報導美伊談判代表達成初步協議，擬將雙方的脆弱停火狀態再度延長60天，並同步啟動關於伊朗核計畫的談判。這份即將出爐的諒解備忘錄，目前仍需等待美國總統川普批准。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮記者會被媒體多次問及此事時不願證實，僅表示團隊目前正在來回談判，一切都由美國總統川普做決定，強調官方絕對不會接受糟糕的協議。

交出濃縮鈾保障航權

貝森特透露美國總統川普已經表達得很清楚，其個人針對這場協商設定了幾條紅線。其中包括伊朗必須交出其高濃縮鈾、絕對不能研發核子武器，且荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須自由開放。

▲美國總統川普。（圖／路透）

自2月28日美國聯手以色列開戰以來，伊朗已實質封鎖該海峽。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。戰爭爆發前，全球5分之1的石油與天然氣，都是經由這條重要航道進行運送。

強調國際水域拒收費用

針對媒體關心是否考慮鬆綁制裁，貝森特回應在看到航道開放、交出濃縮鈾且承諾不碰核計畫前沒什麼好考慮。先前有報導指伊朗與阿曼將共同管理海峽，美國總統川普在內閣會議強調該處是國際水域，沒人能控制。

被問及是否計劃向阿曼開戰，財長指出美國總統川普主要是強調航行自由，自己和阿曼大使通話時，對方保證沒有徵收通行費的計畫。他也正告對方此舉無望，阿曼也不希望冒險讓個人或金融機構遭受美方制裁。