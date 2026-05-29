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CIA爆「黃金風暴」！前高官家中搜出303根金條　價值逾12億震撼華府

▲▼金條。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲前CIA高官拉許因涉嫌侵吞公款遭逮，警方在私宅起出價值逾12億台幣的金條、名錶與現金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國情報圈爆出重大醜聞！一名前中央情報局（CIA）高級官員拉許（David Rush）日前遭聯邦調查局（FBI）逮捕，調查人員在其位於維吉尼亞州的住家內，搜出303根金條、約200萬美元現金，以及35只名貴手錶，總價值超過4000萬美元（約新台幣12.5億元），震撼華府政壇與情報圈。

303根金條藏家中　還有現金、勞力士名錶

根據法院文件，拉許曾持有最高機密等級安全許可，可接觸美國高度敏感情報。檢方指出，他在2025年11月至2026年3月期間，多次以「工作相關用途」為由，向政府申請大量外幣與高價值金條，但相關資產之後卻離奇消失。

CIA內部稽核發現異狀後展開調查，並將案件移交FBI處理。聯邦探員5月18日搜索拉許住處時，赫然發現約303根金條，每根重約1公斤，依照現行金價估算總值超過4000萬美元。此外，現場還查扣約200萬美元現金，以及包括勞力士（Rolex）在內的35只精品名錶。

檢方目前已依「竊取公款罪」等罪名起訴拉許，並指出他涉嫌將以公務名義申請取得的黃金與外幣私藏家中挪作私用。

▲▼美國中央情報局（CIA）。（圖／路透）

▲美國中央情報局（CIA）。（圖／路透）

假學歷、假軍職全曝光

除了涉嫌侵吞公款外，調查人員還發現，拉許多年來對CIA與政府單位謊報個人背景。法院文件指出，他聲稱自己擁有克萊姆森大學（Clemson University）學士學位，以及倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）碩士學位，還自稱曾擔任美國海軍飛行員與試飛員。

不過，FBI調查後發現，校方根本查無相關畢業紀錄，美國聯邦航空總署（FAA）也沒有任何以拉許名義登記的飛行執照或證書。更誇張的是，他還疑似長期假借軍職身分申請軍事休假補助，累計詐領約7.7萬美元。

據了解，拉許直到2009年第3次申請政府職位時，才成功進入CIA任職，之後一路升任高階管理職位，甚至參與敏感科技與情報相關工作。

CIA主動通報FBI　美情報審查制度挨批

CIA與FBI事後發布聯合聲明表示，CIA是在內部調查發現可能涉及違法情事後，由局長拉特克利夫（John Ratcliffe）主動將資料移交FBI，後續由司法部與聯邦執法單位接手偵辦。

不過，此案曝光後，也引發外界對美國情報系統安全審查制度的質疑。由於拉許長年持有最高機密安全許可，卻能在近20年間持續使用不實學經歷與軍職背景，甚至取得大筆黃金與外幣資產，讓不少前情報官員直呼「難以置信」。

目前拉許已遭聯邦拘押，案件仍持續調查中。外界也關注，這批黃金與外幣是否涉及CIA特殊海外任務或秘密資金運作，美國司法部未來是否會擴大追查其他涉案人員。

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