迴轉壽司遭狂灌透明液體！濱壽司疑被惡搞　日本網友怒炸

圖文／鏡週刊

日本迴轉壽司店再度發生惡搞事件！近日有網友在社群平台上傳影片，只見一名男子竟朝著迴轉輸送帶上的壽司餐盤，大量倒下疑似洗碗精的透明液體，誇張畫面曝光後迅速炎上，也讓不少日本網友直呼「太噁心」「已經踩過界」。

根據日本媒體報導，影片中可見一盤正在輸送帶上移動的壽司，被人拿著瓶罐猛灌透明液體，之後又將餐盤取走，整個過程全被拍下並上傳網路，引發大量討論。

惡搞影片拍攝地點是哪裡？

由於畫面太過誇張，一開始有部分網友質疑影片是AI生成，或認為瓶中液體不一定是洗碗精，但更多人認為，即使只是惡作劇，也已經嚴重影響公共衛生與消費者觀感。

▲根據流傳在社群的影片中，惡搞民眾在壽司餐盤擠上疑似洗碗精的透明液體。（翻攝網路）



日本網友隨後根據店內設備、餐盤樣式及調味料配置推測，影片拍攝地點高度疑似日本知名連鎖迴轉壽司品牌「濱壽司（はま寿司）」門市。對此，濱壽司官方也證實，已掌握相關影片內容，並表示從畫面中的設備與餐盤設計判斷，「看起來確實是在旗下門市拍攝」，目前正在追查實際店鋪位置。

業者不排除報警

濱壽司強調，此類行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已視為重大問題處理。官方也透露，未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。

事實上，日本近年已多次發生迴轉壽司惡搞事件。2023年，日本連鎖壽司品牌「壽司郎」就曾爆出高中生舔醬油瓶事件，當時引發全國譁然，業者甚至提出高額求償。

另外，有網友發現，這次上傳影片的帳號過去也曾發布踩爆雞蛋、亂丟泡麵等爭議內容，疑似以惡搞食物方式博取流量。不少日本網友也怒批：「有些事情就是不能拿來開玩笑」「這樣以後誰還敢安心吃迴轉壽司」。



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