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17歲台女赴日涉詐！藏118萬元贓款在超商女廁

▲▼日本警察,女警,日本女警。（圖／VCG）

▲17歲台灣籍少女涉嫌赴日協助詐騙集團藏匿贓款，遭福岡縣警方逮捕。（示意圖／VCG）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本福岡縣警方28日表示，一名17歲台灣籍少女涉嫌持短期滯留資格赴日，協助詐騙集團藏匿600萬日圓（約新台幣118萬元）贓款，依違反《組織犯罪處罰法》嫌疑遭逮。

據日媒報導，福岡縣田川警察署指出，少女涉嫌與身分不詳的同夥共謀，於4月15日將裝有現金的信封藏在埼玉縣戶田市一間超商女廁內。警方調查，信封內的600萬日圓，是詐騙集團成員假冒警察，從福岡縣一名83歲婦人手中騙得的款項。

警方表示，少女3月底以短期滯留資格入境日本，之後依同夥指示行動，先在福岡縣收取詐騙贓款，再搭乘新幹線前往埼玉縣藏放現金。她4月間先遭其他縣警方控制，福岡縣警方則於5月8日依詐欺嫌疑將她逮捕，28日再依違反《組織犯罪處罰法》嫌疑逮捕。

少女供稱，原本是朋友受託運送裝有現金的信封，後來才由她代替朋友前往日本完成任務。對於詐欺嫌疑，她表示「不想談，不知道是詐騙」，但已承認在超商女廁藏匿現金一事。

警方懷疑，少女可能涉及利用短期滯留資格入境日本，犯案得手後迅速離境的「Hit and Away」型詐騙手法，目前正持續追查背後犯案集團與相關金流。
 

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