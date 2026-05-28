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日本男排國手「持有大麻」被逮！　協會宣布：對所有選手藥檢

▲▼佐藤駿一郎。（圖／翻攝自IG）

▲佐藤駿一郎涉嫌持有大麻被逮。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

日本男子排球傳出重大醜聞，26歲國手佐藤駿一郎因涉嫌持有大麻，28日遭警方逮捕，消息曝光後，日本排球協會（JVA）隨即宣布即日起取消佐藤駿一郎2026年度日本男排國手資格。由於事件發生的前一天，日本男排國家隊才剛展開集訓，協會也宣布將對全體選手進行藥物檢測，並徹查個人物品是否含有違禁品。

佐藤駿一郎27日晚間在東京板橋區一間小鋼珠店消費後，離店時竟將隨身包包遺忘在現場，店家清點失物時從包內發現疑似乾燥大麻的物品，隨即報警處理。警方介入調查後，依《大麻取締法》違反持有罪嫌，正式將其逮捕。

消息曝光後，日本排球協會（JVA）迅速採取行動，在東京北區的味之素國家訓練中心召開說明會，由技術委員長南部正司、業務執行理事內藤拓也及專務理事國分裕之三人出席，三人入座時一同低頭致意。協會正式宣布即日起取消佐藤駿一郎2026年度的日本男排國手資格。

日本排球協會表示，「對於發生如此事件，我們予以最嚴肅看待，也對因此辜負各界信任，致上最深歉意。」

由於事件發生的時間點敏感，案發前一天的26日，日本男排全體成員才剛集合完畢，正式展開在味之素國家訓練中心的代表隊集訓，沒想到隔天便傳出佐藤持有大麻的消息。

日本排球協會專務理事國分裕之在說明會上明確表示，協會計畫對全體選手實施個人持有物品清查及藥物檢測。他強調，「希望在完成確認之後，能以最完整的狀態重新出發。」

佐藤駿一郎長年是日本男排倚重的重要戰力之一，憑藉205公分的身材，在攔網及進攻端都扮演要角，多次受徵召入選國家隊，原本也是本年度國際賽事的主力人選之一。然而這起涉毒事件不僅重創個人形象，更斷送自己的職業生涯。

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