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花20萬住五星飯店！女「要水喝遭拒」暴怒　告到最高法院仍敗訴

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲ 女子因飯店不提供免費自來水，一路告到最高法院。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利最高法院近日做出裁決指出，飯店有權拒絕向住客提供自來水，並不構成違法。此案起因於一名女子跨年度假期間投宿義大利北部多洛米蒂山區（Dolomites）科爾瓦拉（Corvara）的五星級薩松格爾飯店（Hotel Sassongher），向飯店人員索取自來水卻一再遭拒。

花20萬住5星飯店　要水屢遭拒

綜合CNN等外媒，這名來自羅馬的女子於2019年12月26日至2020年1月3日，以5712歐元（約新台幣20萬元）價格入住該飯店，選擇含早晚餐的方案。由於費用不含飲料，她在餐廳用餐時向服務生要求提供自來水，甚至主動表示願意另付服務費，但飯店人員一律只提供每瓶約7歐元（約255元台幣）的礦泉水。

女子退房後憤而提起訴訟，主張「水是天然資源，也是普世人權」，認為飯店此舉侵害消費者權益，並將提供自來水比喻為「提供附床單的床鋪」或「浴室備有肥皂」一般，屬飯店服務基本義務，因此向業者索賠2700歐元（約9.8萬元台幣）的精神及財產損失。

三審均敗訴　法院認定業者合法

最高法院4月做出終審裁決，認定義大利現行法規並未強制要求餐廳或飯店業者向顧客提供自來水，業者依各自經營政策提供瓶裝水屬合法行為，與此前羅馬地方法院及上訴法院裁決一致。

代表飯店的律師貝拉迪（Silvio Belardi）表示，許多高級餐廳的慣例都是在桌邊提供密封瓶裝水，且若顧客需要自來水，在飯店其他區域本就可以自行取用。薩松格爾飯店則僅低調回應，「完全尊重最高法院裁決。」

這份裁決意外引發網友熱議，也突顯歐美國家文化差異。英格蘭與威爾斯法律明定，持有酒類販售執照的餐廳須免費提供自來水，歐洲大陸則大不相同；而美國雖無聯邦明文規定，但提供免費自來水已是餐飲業普遍慣例。

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義大利法律飯店服務文化差異自來水爭議最高法院裁決

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