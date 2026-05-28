川普嗆不聽話就開炸！伊朗「聲援阿曼」：譴責美國威脅

▲阿曼穆桑達姆半島外海、荷莫茲海峽上的船隻與油輪。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普警告阿曼，若企圖與伊朗聯手控制荷莫茲海峽，將對該國發動攻擊。伊朗外交部如今公開「聲援」阿曼，同時強烈譴責美軍對該國南部戰略要地阿巴斯港（Bandar Abbas）的空襲行動。

根據最新聲明，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）警告，伊朗將「採取一切必要措施捍衛國家主權」，並譴責「美國官員針對伊朗及多個區域國家的威脅性言論」，對「友好兄弟之邦」阿曼表達聲援。

此前伊朗宣稱，海峽管理問題與美國無關，應由伊朗與阿曼協調處理。而川普27日表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將「對所有人開放」，而且美國將會實施監管。他也警告阿曼不要插手，「阿曼要跟其他國家一樣守規矩，否則我們只好炸了他們。」

倫敦國王學院學者普里（Samir Puri）接受《半島電視台》採訪時直言，川普對阿曼的威脅「非常令人意外」，因為阿曼正是美國2月28日對伊朗發動攻擊前，積極扮演調停角色的中間國之一，「阿曼展現了高超的區域外交手腕，一方面提供調停支持，一方面避免捲入衝突。」

普里認為，川普對阿曼的威脅似乎是一種表態，意思是「不，伊朗永遠無法控制荷莫茲海峽」。他直言，「我實在看不出來，轟炸阿曼怎麼能夠改變伊朗在荷莫茲海峽的盤算」，但這番話卻對波斯灣的華府盟友傳遞「非常糟糕的訊號」，將在整個中東地區引發震盪。