伊朗反擊最新影片曝光！　鎖定美國空軍基地射飛彈

▲革命衛隊公布反擊美國空軍基地的影片。（圖／翻攝自德黑蘭時報）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日凌晨鎖定美國空軍基地發動攻擊，報復美軍打擊伊朗南部的行動。伊朗這波反擊行動的影像畫面也首度公開，使用短程固體燃料彈道飛彈展開打擊。

The IRGC published the footage of the attack on the US air base, utilizing short-range solid-fuel ballistic missiles. pic.twitter.com/rDljmdSP21 — Tehran Times (@TehranTimes79) May 28, 2026

伊朗國際、德黑蘭時報、WANA等報導，美軍在天亮之前使用空中投射物攻擊伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）機場附近地區後，伊朗方面於凌晨4點50分鎖定發動攻擊的美國空軍基地，展開報復性襲擊。這批新公開的影像據稱是首次披露該行動的詳細經過，包括革命衛隊反制攻擊的相關內容。

伊朗伊斯蘭革命衛隊透過聲明警告，伊朗的這波反擊行動是對敵方的嚴厲警告，若美方進一步採取任何侵略行動，將面臨更強烈的反擊，一切後果由侵略者自行承擔。

此前有美國官員表示，美軍鎖定一處對美軍與荷莫茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施展開打擊行動。路透報導，這名官員稱美軍打擊目標就是位在伊朗阿巴斯港的地面控制站，並擊落4架在荷莫茲海峽附近構成威脅的伊朗單向攻擊無人機，當時這處設施正準備發射第5架無人機。