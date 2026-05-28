咖啡廳外「評估安樂死」！庸醫漏打藥劑　患者宣告死亡又呼吸

▲加拿大一起「醫療輔助死亡」（MAID）失當事件，再度引發安樂死爭議。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加拿大安大略省（Ontario）醫師麥克萊恩（James MacLean）被指控，未依循正當程序對一名男病患執行「醫療輔助死亡」（MAID），在另一起病例中甚至漏打藥劑，導致患者被宣告死亡後又恢復呼吸。但他被主管機關調查後，僅行醫受限，並未吊銷執照。

咖啡廳外定生死？安樂死程序超草率

《環球郵報》（Globe and Mail）等加媒報導，2023年6月，麥克萊恩在連鎖咖啡廳「蒂姆·霍頓斯」（Tim Hortons）外，以「迅速評估」的方式認定45歲患者狄倫（Thomas Dillon）符合「第二管道」安樂死資格。

據悉，狄倫罹患發炎性腸道疾病「克隆氏症」（Crohn’s disease）及憂鬱症。而所謂「第二管道」是專為那些罹患無法治癒疾病，但不會立即死亡的病患所設計。

接下來，雙方透過數十則文字訊息討論後續安排。2024年6月，麥克萊恩親自駕車載送患者前往一處工業區廠房內的遺體停放設施，為狄倫注射致死藥物，完成安樂死程序。

令人震驚的是，麥克萊恩在另一起案例中，被指控未完整施打安樂死所需的3種藥物，導致一名患者在被宣告死亡之後又恢復呼吸。就在患者出現異狀時，身為醫師的他卻早已離開現場。

Ontario man dies of MAID after being assessed outside Tim Hortons https://t.co/oUTWrpP1My pic.twitter.com/VBsI2jOpFL — National Post (@nationalpost) May 25, 2026



僅嚴格限制行醫 同行怒批監管不力

這些事件再度引發安樂死究責與監管制度的激辯。儘管如此，麥克萊恩僅被安大略省內外科醫師學會口頭「警告」，未被完全吊銷醫師執照，僅行醫行為受到嚴格且具法律約束力的限制。

今年3月26日，他被要求接受至少6個月的強制臨床性監督，病歷紀錄也會接受定期強制審查，同時還要完成MAID法律框架、知情同意及專業界線的專業教育。

對此，曾擔任安大略省MAID死亡審查委員會委員的家科醫師科埃略（Ramona Coelho）痛批，「令人震驚的不只是這些案例所暴露出的嚴重問題，還有監管機構反應之有限。」