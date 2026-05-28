高市早苗今晚會小馬可仕！　日菲峰會聯合聲明草案提前曝光

▲日本首相高市早苗28日與菲律賓總統小馬可仕舉行峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕將於28日傍晚在東京舉行日菲高峰會談，《共同社》提前取得的聯合聲明草案顯示，兩國將針對東海與南海情勢表達高度憂慮，並明確反對任何國家企圖以武力或威脅手段片面改變現狀。

根據《共同社》報導，這份預計在峰會後對外發布的聯合聲明草案，以「共築未來」為題，內容涵蓋海洋安全與經濟安全保障兩大主軸。草案中明確指出，雙方將強調透過國際法途徑共築未來海洋爭端的重要性，並對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對憑藉力量或脅迫單方面改變現狀。

▲菲律賓總統小馬可仕。（圖／達志影像）



在經濟安全層面，草案同樣有所著墨，對於可能衝擊全球供應鏈的經濟脅迫行為及進出口管制措施表達關切，外界普遍認為此舉意在回應中國近年來對稀土等關鍵礦產祭出的出口限制。此外，兩國也計劃就強化重要礦物與能源的供應鏈穩定性展開協商，並同步推動修訂雙邊經濟夥伴關係協定（EPA）。

在雙邊關係定位上，兩國預計正式宣布將日菲關係升格為「全面戰略夥伴關係」。小馬可仕27日出席與日本國會議員的交流場合時特別提到，日本是菲律賓建立這項夥伴關係的第一個國家，並強調「這充分說明兩國之間存在著非比尋常的相互信任」。

由於菲律賓今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，預計兩國領導人也將就啟動日本與東協EPA修訂談判達成共識，藉此深化雙方在經濟安全保障領域的協作基礎。值得注意的是，小馬可仕也在場合中談及菲律賓加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的意願，表示「將在日本的支持下積極爭取入會」。