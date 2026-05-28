伊朗新機構收「荷莫茲通行費」最高200萬美元　美宣布制裁

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府27日宣布對伊朗祭出新一輪制裁，這次鎖定的目標是伊朗新成立、專門掌控荷莫茲海峽航運的政府機構，是美國在這波大規模經濟施壓行動的一部分。

美國制裁伊朗 對象鎖定波斯灣海峽管理局

美聯社報導，制裁對象為伊朗的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）以及任何與該機構合作的個人或實體，而波斯灣海峽管理局是在本月稍早才成立，負責核准船隻過境申請，並收取每艘船最高200萬美元的通行費；伊朗革命衛隊稱，通過海峽唯一安全路線就是其指定航道，警告任何偏離路線的船隻都將面臨攻擊及風險。

財政部長貝森特（Scott Bessent）透過聲明提到，「伊朗軍方最新一波勒索全球海上貿易的行徑，正是『經濟怒火』（Economic Fury）讓（伊朗）政權陷入財務絕境的最佳證明」。

制裁措施是在美軍對伊朗發動新一輪攻擊之後公開宣布，是美方迫使伊朗領導層達成協議採取的最新動作。川普曾稱協議即將達成，但目前談判仍在進行中。

荷莫茲海峽是全球五分之一石油與天然氣的必經之路。美國與以色列2月28日發動戰爭，伊朗隨後封鎖這條關鍵水道，衝擊全球能源價格。專家指出，水道重新開放之後，航運與能源價格恢復正常仍需數週甚至數個月。

作為反制，美國已對伊朗港口實施封鎖逾一個月。川普明確表示，封鎖將持續全面執行，直到協議達成、確認並正式簽署為止。

目前美國與伊朗正進行外交談判，尋求終結戰事並建立長遠解決機制。川普27日在內閣會議上表示，「他們非常想談成協議」，但美方對談判條件仍不滿意，「我們現在不滿意，但我們遲早會滿意。否則，我們就得把事情做個了斷」，並重申若無法達成協議，戰事將會重燃。