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開會打瞌睡遭「公開處決」！北韓玄永哲消失11年　竟燦笑重登官媒

▲▼11年前遭處決！北韓玄永哲竟「燦笑重登官媒」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲北韓近日釋出的紀錄片竟出現疑似11年前遭槍決的玄永哲身影。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓過去常傳出高級官員因惹怒最高領導人金正恩而慘遭「公開處刑」的驚悚傳聞。其中，2015年傳出因在開會時打瞌睡、犯下不敬罪而遭高射機槍處決的前人民武力部長（相當於國防部長）玄永哲，近日竟離奇地重新出現在北韓官媒紀錄片中，且畫面上還與金正恩一同展現燦爛笑容。南韓媒體分析，北韓官方這項反常的舉動，極可能是為了洗刷「恐怖統治」的國際惡名，所做出的形象管理大戲。

消失11年！突然與金正恩同框燦笑驚呆南韓媒體

根據南韓媒體《沙漏時報》報導，北韓朝鮮中央電視台5月23日播放了名為《擁戴偉大的領將》的官方紀錄電影。然而，眼尖的南韓情報專家卻在影片中發現了一個驚人的身影，那就是疑似在11年前遭到殘忍處決的玄永哲。

紀錄片畫面中，玄永哲正隨行陪伴當時擔任第一書記的金正恩視察軍隊訓練，兩人甚至對著鏡頭露出了極為和藹、燦爛的笑容。南韓媒體驚呼，北韓長年以來的慣例是「徹底抹去被處決或肅清官員的所有照片與影像紀錄」，如今一個被傳早已過世11年的人物竟然重新出現在全國聯播的電視畫面上，可謂極其罕見。

罪名竟是「開會打瞌睡」！前外交官證實：金正恩當時氣炸了

南韓國家情報院分析，玄永哲在2015年時，因在北韓官方大型活動的講台上「閉眼打瞌睡」，加上後來前往海外訪問時發表了對平壤政權的不滿言論，疑似因此被認定觸犯了叛國與不敬罪。

南韓情報當局當時分析指出，玄永哲隨後在平壤順安區的一處軍校，在數百人面前遭到大口徑「防空高射機槍」（ZPU-4）進行慘無人道的粉碎性公開處刑。

雖然北韓官方從未公開承認這起處決，但後來陸續逃亡至南韓的北韓前高階外交官們，皆證實了玄永哲的死訊。報導引述了前北韓駐科威特臨時代辦柳賢宇（音譯）的證言，他直言玄永哲被殺是事實，當時金正恩因為不滿玄永哲「對最高司令官的態度極其不端正」，在黨內會議上勃然大怒，進而下令處決。

拒當國際笑柄？金正恩疑下令「不准刪影片」玩弄煙霧彈

南韓媒體將玄永哲與同樣遭到殘忍肅清的金正恩姑丈張成澤進行了對比。張成澤在被處死後，北韓當局在幾天之內動員全國力量，將他在所有官方歷史文件、新聞影片中進行了「一幀不剩的完全消去」。

相反地，玄永哲在處刑傳聞鬧得沸沸揚揚之際，北韓官媒卻刻意不刪除他的鏡頭，甚至在11年後的今天還讓他持續露出，甚至一度讓外界懷疑「處決說」的真實性。

南韓國家情報院過去的報告指出，這很可能是金正恩的高級心理戰與宣傳策略。金正恩意識到，每當北韓大動作從影片中「塗抹痕跡」時，反而成為國際社會與人權團體坐實北韓高官遭到殘忍處決的「官方認證鐵證」。為了打破被貼上野蠻標籤的局面，金正恩可能親自下令修改了電視台的編輯方針，刻意保留死者影像，企圖製造「玄永哲可能還活著」或「北韓並非暴虐國家」的煙霧彈。

不過專家也指出，北韓內部的決策核心與影像檔案管理流程依然高度不透明，這也有可能只是單純的檔案誤用或電視台剪輯上的粗心。但玄永哲與張成澤兩人在死後所遭遇的雙重對待，可能的確藏有平壤當局背後的用途。

 
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