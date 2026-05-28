3M挨告了！澳洲政府控「永久性化學物質」汙染　求償447億元

▲3M總部位於美國明尼蘇達州。圖為澳洲雪梨郊區的3M大樓。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

澳洲政府28日宣布已對3M公司提起訴訟，指控這間跨國化工巨頭供應含有「永久性化學物質」（PFAS）的消防泡沫，導致全國多處軍事基地嚴重汙染，求償金額超過20億澳幣（約新台幣447億元），成為澳洲政府所採取過最重大的法律行動。

發生什麼事？澳洲政府控汙染

《路透社》報導，澳洲司法部長羅蘭（Michelle Rowland）指出，政府曾在全國28座國防基地使用3M提供的消防泡沫。3M當年保證該物質安全無虞、可自然分解而且無毒，卻隱匿明確顯示產品使用「對環境具有重大不良影響」的內部測試結果。

澳洲國防部助理部長卡利爾（Peter Khalil）透露，該部迄今已花費13億澳幣（約新台幣291億元）處理汙染後果，包括向受影響社區支付逾4.08億澳幣（約新台幣91億元）法律和解金，清除逾20萬噸受汙染土壤及逾130億公升受汙染水源。

他說，「這是澳洲政府與國防部有史以來最重大的法律行動。簡單來說，我們在替全體澳洲人民及所有遭汙染影響的澳洲民眾，向3M討回公道。」

3M則在聲明中表示，將在法庭上全力抗辯這些指控，「3M從未在澳洲生產PFAS，並且早在20年前左右就在澳洲境內停止銷售相關產品。儘管如此，（澳洲）國防部仍持續使用含PFAS的消防泡沫將近20年之久」。

PFAS是什麼？3M面臨數千起訴訟

報導指出，PFAS是一類人工合成化學物質，廣泛用於耐高溫、防污漬、抗油及防水的產品中。由於無法自然分解，在生態系、飲用水乃至人體內部的長期累積引發疑慮。研究已指出接觸PFAS與肝臟損傷、出生體重過低、睪丸癌等健康問題有關。

值得注意的是，3M已因PFAS面臨數千起訴訟，2023年與美國多個公共供水系統達成高達103億美元（約新台幣3237億元）的天價和解。