20年美軍老兵驚爆曾回收UFO殘骸　靠心靈感應與螳螂人溝通

▲前美國陸軍軍士長斯通透露曾參與回收墜毀的UFO殘骸。（示意圖，AI生成）

圖文／鏡週刊

不明飛行物（UFO）熱潮再度席捲，隨著美國聯邦調查局釋出最新歷史文件，前美國陸軍軍士長斯通（Clifford Stone）生前驚天動地的外星接觸史再度成為焦點，斯通曾在2001年的公開活動中，坦承自己參加過回收墜毀UFO的軍方祕密行動，成為當年轟動一時的新聞人物。

多次參與極機密任務

每日郵報（Daily Mail）報導，1969年加入陸軍的斯通，在長達20多年的服役期間，被指派執行各項極機密任務，包括協助收拾UFO殘骸、處理非地球生物，並經手記錄了高達57種外星生命形態。

童年認識外星人

斯通更自稱童年7歲時就結識了名為Korona的外星朋友，對方外型長得像螳螂，雖然不開口說話，卻能透過心靈感應交流。1970、80年代研究UFO的物理學家普托夫（Dr. Hal Puthoff）近期也證實，根據各方情報，外星生命至少有「灰人」（Greys）、「北歐人」（Nordics）、「爬蟲人」（Reptilians）與「昆蟲型」（Insectoids）等4種類型，而斯通遇到的螳螂人剛好符合其中的昆蟲型，讓這段過往的可信度大大提升。

外星人能與靈界溝通

斯通還提到Korona背後的外星文明早就用科學驗證了創造者的存在，甚至掌握跟陰間溝通的網絡，能與亡故的親屬直接對話，只是這些知識對現階段的人類而言太過危險，尤其是關於死後世界的秘密更是最高禁忌，絕對禁止提問。斯通還提到這群外星高等生物極可能悄悄混進人類社會觀察我們的文化。

雖然斯通強調這些全是親身經歷，也因此改變了人生觀，並顛覆人類在宇宙中的定位，但美國防部至今從未證實過這些驚人言論。



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