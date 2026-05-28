恐掀第3場衝突！五角大廈「暗中備戰古巴」數月　只等川普點頭

▲ 美國海軍尼米茲號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈據報已花費數月時間，悄悄完成對古巴動武的軍事部署，儘管爆發伊朗衝突，海軍在加勒比海地區的部署並未減少，只要總統川普一聲令下，隨時可展開行動。

美媒POLITICO報導，美國國務卿盧比歐27日在內閣會議上警告，距美國僅約145公里的古巴「陷入極大困境」，已對美國國安構成威脅。而川普在經濟與政治雙重施壓仍未能撼動古巴共產政權後，已多次公開提及軍事入侵可能性。

尼米茲航母入駐 加勒比海軍力量全球第二大

美國海軍目前在加勒比海的兵力規模僅次於中東，集結全球第二大海外軍事力量。「尼米茲號」（USS Nimitz）航母打擊群5月駛入加勒比海，伴隨多艘配備精準導引飛彈的驅逐艦與巡洋艦，可直接打擊岸上目標。且根據飛行追蹤網站，美軍先進無人機及偵察機已持續在古巴周邊空域盤旋數月。

智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深分析師坎西恩（Mark Cancian）指出，尼米茲號抵達當天恰逢美國司法部正式起訴古巴前總統卡斯楚（Raul Castro），時機似乎是刻意安排。他說明，部署航母主要目的在於威懾，但必要時也可投入實戰。

專家：首攻癱瘓防空 消滅領導層鎖定卡斯楚

他認為，軍事行動第一步可能是空襲癱瘓古巴防空系統，進而展開更大規模空中行動；或是消滅古巴領導層，以建立如美國與委內瑞拉的關係，而卡斯楚將是首要目標。

一旦川普決定對古巴開戰，將成為他任內第3場國際衝突。但長時間高強度部署已令美國海軍承受沉重壓力，多艘主力艦艇出海時間逼近10個月，遠超過一般的6至7個月，加上同步執行封鎖伊朗的任務，軍方官員坦言，此舉對人員留任率與艦艇維修皆形成長期隱憂。