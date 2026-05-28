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全裸陳屍公園！日男大生遭6人圍毆致死　「火燒陰毛」殘忍影片曝

▲策畫整起圍毆致死案的川村葉音與八木原亞麻。（圖／翻攝自Instagram）

▲策畫整起圍毆致死案的川村葉音與八木原亞麻。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

日本北海道江別市2024年10月發生一起震驚全日本的集體暴力案件。一名20歲男學生遭6人連續毆打超過2小時後，衣服遭脫光遺棄在路邊，直到案發隔日清晨6時才被路過民眾發現。送醫搶救後，仍因失血性休克不治死亡。札幌地方法院4月25日開庭審理，法庭上播放的證據影片中甚至有加害者燃燒死者陰毛與頭髮的殘忍影片。

起訴書指出，涉案的6名被告分別為：21歲川村葉音、21歲八木原亞麻、案發時17歲的川村男友少年A、案發時18歲的少年A的高中同學瀧澤海裕、案發時18歲的瀧澤的國中同學川口侑斗以及案發時16歲的川口的學弟少年B。6人皆依強盜致死等罪名被起訴，案發當時除川村、八木原兩人外，其餘4人均未滿20歲。

其中八木原亞麻是死者的前女友，整起圍毆案件就是源於兩人的感情糾紛。當時八木原將分手一事傾訴給摯友川村葉音，川村聽聞後勃然大怒，隨即策動眾人將死者約出。

被害人靠自錄音留下恐怖證據

法庭審理期間，檢察官播放了死者在遭圍毆的過程中偷偷以手機錄下的音檔，讓在場人員得以親耳聽見現場的凄慘情況。根據音檔還原的內容，被告一共進行3輪集體施暴，而其中一段紀錄第二輪施暴的音檔則顯示，暴行期間川口持續逼問被害人，川村在一旁共同出聲恐嚇，八木原則是偶爾發表意見，瀧澤則不時發出嘲弄，少年A與B隨後也陸續加入施暴行列。

只有2000元還要全額奉上

從音檔可聽出，川口翻找死者的錢包後發現只有2000日圓（約新台幣394元），當場喝斥，「2000塊？你以為這樣夠嗎」，並強迫死者前往銀行提款，同時開列清單要求購買多條香菸。

川村一邊複誦香菸品項一邊記錄，川口更逼問金融卡密碼，態度蠻橫。根據音檔顯示，被害人試圖低聲反抗時，卻換來更猛烈的毆打。事後，川村與八木原開車前往便利商店購菸，其餘人繼續在現場對死者施暴。

燒頭髮燒陰毛還邊笑邊錄影

2024年10月26日凌晨後，川村與八木原返回現場，暴行升級為長達約1小時的「第三輪施暴」。其間，少年A以「避免留下指紋」為由，強迫死者脫去所有衣物。法庭隨後播放一段僅供法官觀看、旁聽席無法看見的影片。

影片中，川口點火湊近死者的頭髮與陰毛並點燃，口中還說著「燒起來了，感覺不錯」。影片播放前，檢察官甚至特地提醒法官，「畫面相當衝擊，請先做好心理準備。」瀧澤在施暴過程中甚至模仿特攝英雄喊出「騎士踢」，並傳出一片笑聲，令在場旁聽人員驚愕不已。

強迫道歉後棄置公園步道

接連施暴後，川口被告還逼迫顏面嚴重腫脹、幾乎無法發音的死者跪地道歉，並威脅若在10秒內答不出金融卡密碼，就繼續讓少年A痛打。被害人在極度恐懼下說出密碼，瀧澤隨即抄下。6人隨後拋下全裸的被害人，揚長而去。

失血3成救治無效宣告不治

清晨6時許，一名路過民眾在公園步道上發現雙手高舉、全裸倒臥的被害人，緊急送醫後仍宣告不治。醫療人員確認被害人死於出血性休克，傷勢包括外傷性蜘蛛膜下出血、腰椎骨折及腎臟損傷等多處重創，估計失血量達全身血液的20至30%。檢察官指出，本案暴行時間超過2小時，手段極為殘忍。

施暴後吃拉麵群組內互推責任

行兇之後，6名被告竟用從死者身上搶來的金錢去吃拉麵。事後，他們在群組通訊軟體上開始互相推卸責任，就誰該負起最大罪責展開爭論。

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