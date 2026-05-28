還會更熱！聯合國報告：未來5年全球均溫「恐飆最高紀錄」

▲圖為美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

聯合國世界氣象組織與英國氣象局（Met Office）27日發布報告警告，未來5年全球平均氣溫將逼近史上最高，而且北極暖化速度將比其他地區更快。

未來5年繼續燒 恐創最熱紀錄

報告指出，全球年均近地表溫度將比工業化之前（1850至1900年）高出1.3至1.9°C，且2026至2030年間，至少有1年氣溫將暫時突破平均升溫1.5°C的臨界線。在這5年之間，可能會有1年的全球平均氣溫超越2024年，創下史上最熱紀錄。

英國氣象局研究科學家西布魯克（Melissa Seabrook）指出，「氣候暖化的證據非常明確，全球平均氣溫仍在持續上升。」儘管短暫突破1.5°C門檻不代表《巴黎氣候協定》宣告失敗，因為協定所指的是20年平均值，而非單一年度超標，但隨著全球愈來愈逼近這條紅線，未來超越頻率恐怕更高，將全球均溫控制在1.5°C內可能也變得更困難。

在2015年《巴黎氣候協定》（2015 Paris Agreement）中，各國政府承諾試圖避免全球平均氣溫比工業化之前上升逾1.5°C，因為若超過這個門檻，全球嚴重氣候事件的強度恐怕急遽攀升。

▼北極海冰融化牽動全球氣候。（圖／路透）



北極暖化更快 牽動全球極端氣候



報告特別點名，未來5年北極冬季氣溫升幅可能達到全球均值的3.5倍以上，並比1991至2020年基準值上升2.8°C左右。

未來5年巴倫支海（Barents Sea）、白令海（Bering Sea）及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）的海冰預計將在每年3月開始融化，而北極暖化將進一步擾亂氣候系統，並引發更多嚴重天氣事件，尤其是在北半球地區。

該報告也預測未來5個冬季北半球氣候變得更加潮濕，北歐、阿拉斯加、西伯利亞、撒哈拉沙漠與蘇丹草原地區之間的薩赫爾地區（Sahel）5至9月將偏濕，同時期的亞馬遜流域卻面臨乾旱氣候。

西布魯克表示，今年冬季將出現強烈聖嬰現象（El Nino），並且可能延續至2027年，並因太平洋海溫升高進一步推升全球氣溫，甚至有可能突破高溫紀錄。

聖嬰現象是指中太平洋與東太平洋的海面溫度出現週期性異常升溫的現象，這種狀態通常會持續9至12個月。