以色列發布撤離令後開炸　黎巴嫩建築物遭擊中起火

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方28日表示，在對黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）居民發出撤離警告後，已開始對該城市周邊的真主黨（Hezbollah）基礎設施展開新一輪攻擊行動。

▲以色列28日上午對泰爾市等地區發動兩輪攻擊行動，一棟建築物遭命中引發火勢。（圖／路透）

法新社、BBC等報導，以色列27日宣布把黎巴嫩查赫拉尼河（Zahrani River）以南所有地區列為戰鬥區，要求當地居民在攻擊行動展開前先行撤離。這是自4月17日停火協議生效以來，以色列首次發出這類大規模撤離警告，覆蓋範圍約占黎巴嫩14%領土，正值黎巴嫩人試圖慶祝穆斯林節日「宰牲節」（Eid al-Adha）。

▲根據黎巴嫩衛生部門27日的報告，自從3月2日以來累計3269人死亡。（圖／路透）

Israel has declared all areas south of Lebanon's Zahrani River, which runs roughly 40 kilometres (25 miles) from the border, "combat zones" and urged residents to evacuate.https://t.co/9UX3unhYDD



????️ Smoke billows as Israel pounds the outskirts of Tyre, Lebanon pic.twitter.com/5EjyFE8cPX — AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026

到了28日，以色列軍方再度向泰爾部分地區居民發布撤離令，聲稱不得不採取強力行動對付真主黨，隨後宣布對真主黨基礎設施發動打擊。根據黎巴嫩國家通訊社（NNA），以色列28日上午對泰爾市等地區發動兩輪攻擊行動，一棟建築物遭命中引發火勢。

以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）表示，「我們正在加大力道，目標是對真主黨組織造成更沉重的打擊」。黎巴嫩與以色列軍事代表團預計29日將在五角大廈舉行會談，新一輪旨在結束敵對行動的直接談判定於下週舉行。

根據黎巴嫩衛生部門27日的報告，自從3月2日以來累計3269人死亡。