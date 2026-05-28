美軍再轟運毒船13秒畫面曝光　累計近200死

記者詹雅婷／綜合報導

美國軍方27日在東太平洋再度出手，攻擊一艘據稱從事毒品走私的船隻，造成2名男子死亡。這已是本週第二起類似攻擊事件，根據統計，川普政府自去年9月展開打擊毒品走私行動以來，累計死亡人數已至少達195人，逼近200人大關。

▲船上2名男子死亡。（圖／翻攝自X@Southcom）

軍方：目標沿走私路線行駛

法新社報導，美國南方司令部（US Southern Command）在X平台發聲明指出，這次攻擊目標為一艘正在進行毒品走私、沿著已知走私路線行駛的船隻，「2名男性販毒恐怖分子在此次行動中被擊斃」。

美國南方司令部也發布一段13秒的影片，可見船隻起初遇襲之後發生爆炸，隨後在水面上燃燒，不斷冒煙。

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

連2天發動攻擊 倖存者落水待援

此前，美軍26日也對一艘船隻發動攻擊，造成2名倖存者落水漂流。

行動結束後，南方司令部稱已通報美國海岸防衛隊前往執行救援任務。

南方之矛行動 川普稱對毒梟宣戰

美軍這波行動代號為「南方之矛」（Southern Spear）是在去年9月初正式展開。川普總統稱，美國實際上已對從拉丁美洲運作的毒品販運集團宣戰，但川普政府至今未能提出確切證據，證明遭攻擊的船隻確實與毒品走私有關。

對於這一連串攻擊行動，法律專家與人權團體表示，這些打擊行動可能構成法外處決，因為被鎖定攻擊的目標對象顯然是一般平民，並未對美國構成任何立即性威脅。